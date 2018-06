Dalić napokon objasnio zašto je igrao Modrić i je li ga zvao netko iz Fife

Dan nakon pobjede nad Islandom, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Šumskoj rapsodiji, a popodne su odradili i prvi trening za dvoboj protiv Danske. Prije izlaska na teren, pred novinare je stigao izbornik Dalić

'Pred nama je Danska i Eriksen. Iniesta je velika igračka klasa. Pokazao je i da je veliki čovjek. Oprostite ne želim sada govoriti o Iniesti. Ako prođemo Dansku i budemo igrali sa Španjolskom, onda ćemo razgovarati o njemu.'

Pogba i Tolisso su rekli da bi radije igrali s Argentinom. Je li Hrvatska došla do razine da je se drugi boje?

'Napravili smo reputaciju s ove tri pobjede u skupini. To ulazi u povijest, no mi to moramo sada zaboraviti i okrenuti se utakmici protiv Danske. Ako to ne potvrdimo protiv Danske, bit će: 'gdje si bio? Što si radio? Ništa...'

Radite s jednim od najboljih igrača veznog reda, Lukom Modrićem, gdje svrstavate Eriksena i kako ga zaustaviti?

'To su vrlo slični igrači, igrači koji mogu riješiti utakmicu. Nema posebnog plana ili taktike. Slično ćemo igrati kao i protiv Argentine. Cijela momčad mora biti kompaktna i u tom segmentu igre ga moramo zaustaviti i onemogućiti da radi ono što najbolje zna. Kada Danska napada svi moramo biti u bloku i braniti se. Biti kompaktni.'

Dalić se ne boji da se reprezentaciji ponovi situacija s Eura u Francuskoj kada je također Hrvatska bila prva u skupini.

'Prvi cilj nam je bio proći grupu. To smo ostvarili, no mi nismo zadovoljni. Očekujemo više. Najvažnija je utakmica protiv Danske i to je utakmica istine. Puno se toga mora poklopiti. Naporavili smo sjajne stvari u ove tri utakmice, ali ako to ne potvrdimo protiv Danske, onda će ostati jedan veliki žal. Ja vjerujem da možemo proći dalje. Ako prođemo Dansku onda se sve otvara i sve je moguće'.