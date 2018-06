Rakitićeva iskrena izjava o osvajanju titule svjetskog prvaka i umirovljenju; dotakao se i Neymara!

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak je odradila posljednji trening u Roščinu, a tijekom popodneva preselit će u Nižnji Novgorod, gdje je u nedjelju 1. srpnja od 20 sati čeka ogled protiv Danske u osmini finala SP-a. Upravo o tom dvoboju s pogledom prema naprijed govorio je otvoreno raspoloženi Ivan Rakitić

'Ako je on to rekao, onda je sigurno u pravu jer tko bolje poznaje nogomet od Robija? Slažem se s njim, Luka je najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa, a velik je i kao osoba. On je naš kapetan i mi njega pratimo. Užitak je igrati s njim u reprezentaciji, užitak je igrati protiv njega u Španjolskoj. Nadam se da možemo i dalje zajedno uživati i da će naš put završiti tek posljednjeg dana Svjetskog prvenstva'.

No, za to treba nam i pobjeda protiv Danske, koju je najavio upravo veznjak Barcelone.

Vaši suigrači iz Barcelone, Messi i Yerri Mina, guraju dalje na SP-u?

'Drago mi je za sve suigrače iz Barcelone da su uspješni. Naravno da u utakmici protiv Lea nisam navijao da dobro prođe, ali u svim ostalim utakmicama osim protiv nas navijam za svoje suigrače. Jako mi je drago zbog Mine, jer i zabio je gol za svoju reprezentaciju, koji zaslužuje sve najbolje'.

Neymar s Brazilom također 'gura dalje'. No, ima i puno kritika na njegov račun?

'Meni je Neymar jedan od najdražih igrača! Uvijek sam govorio da bih da uvijek volio imati u svojoj ekipi. Ima svoj određeni način igre koji ne paše uvijek svima, ali to je on. Da to ne radi, ne bi bio to što je. Uživa u nogometu koji igra s jako puno rizika i za mene je jedan od najboljih na svijetu. Drago mi je da se ne boji ozljede i želim mu da s reprezentacijom ode jako daleko'.

Je li za vas posebna motivacija što je svaka utakmica možda posljednja ove zlatne generacije?

'Pa ne znam je li posljednja, tek trebamo odigrati protiv Danske. Na nama je samo da nastavimo igrati kao do sada, da se bacamo na glavu i da uživamo u ovom trenutku. Ići ćemo korak po korak i vidjeti što će biti. Želimo da se naš put nastavi. Kada naš put stane, pogotovo ako to bude podizanje trofeja prvaka svijeta, u tom se slučaju svi možemo umiroviti. Neću imati problema s tim'.

Kao i svima, tako je i Rakitiću stiglo pitanje o usporedbi ove i generacije iz 1998. godine, koja je u Francuskoj uzela svjetsku broncu.

'Svi znamo da su oni za nas idoli. Oni su nam pokazali put kojim moramo ići. Sad ih moramo zaboraviti. Imamo ovdje Dražena Ladića koji je bio bitan u svim utakmicama. No to je iza nas. Mi želimo ispisati svoju povijest. Sve što su postigli, zbog toga su heroji. Možemo dostići sve što su oni postigli, pa čak ih i nadmašiti. To nam ne treba biti teret. Želimo pokazati svijetu da imamo prave igrače, pravu reprezentaciju i da živimo za naš dres. To želimo pokazati i protiv Danske. Želimo da za 20 godina pričaju o našoj generaciji, a ne više o generaciji '98'.