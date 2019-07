Ivan Katalinić o novoj sezoni: Hajduk bi mogao na prvo mjesto ljestvice, ali...

Utakmicom Hrvatskog nogometnog Superkupa Hrvatskog nogometnog Superkupa i službeno je započela nova sezona u domaćim natjecanjima. Za nekoliko dana, u petak 19. srpnja, na rasporedu je prvo kolo HT Prve lige, a za tportal je viđenje stanja dao legendarni golman te kasnije trener Ivan Katalinić

Iako je već godinama daleko od kluba i ima status navijača, njegove riječi imaju itekakvu težinu.

'Puno toga se promijenilo u Hajduku prošlih godina, a obzirom da nisam unutra mogu vam samo reći što sam vidio na prvoj europskoj utakmici koju je Hajduk dobio na Malti. No, obzirom da na toj utakmici nije bilo 2-3 važna igrača tek će prvo kolo u novoj sezoni HT Prve lige, kada Hajduk dočekuje Istru, pokazati koliko mogu. Naravno, pravo stanje Hajduka vidjet ćemo tek kada budu kompletni', kazao je za tportal Katalinić dodavši:

'Sezona bi mogla biti vrlo slična prošloj jer četiri glavne momčadi Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek nisu previše mijenjali nositelje igre. Gorica je već pokazala da može biti opasna, a tu je i Lokomotiva koja je dovela puno novih igrča. Ukratko, ljetos nije bilo nekih zvučnih pojačanja i u ovom trenutku teško je reći tko bi se s Dinamom mogao boriti za titulu prvaka. No, kao trener sam naučio kako je upravo početak sezone najvažniji, a nepisano pravilo u hrvatskom nogometu glasi: ako zaostaješ puno bodova na početku automatski pada moral u momčadi. Naravno, ključnu ulogu na početku sezone imat će i europske utakmice koje su često puta znale utjecati na plasman na ljestvici. Zato je važno imati veći fond igrača, praktički dvije momčadi, kako biste odmorili ključne igrače za europske utakmice, a opet bili konkurentni u domaćoj ligi.'

Koliko po vama ove sezone u domaćoj HT Prvoj ligi može Hajduk?

'Teško je reći, ali jasno je kako su na početku sezone moguća iznenađenja. Hajduk ima relativno lagan raspored na početku sezone, a uz to im Dinamo krajem kolovoza, čini mi se u sedmom kolu, dolazi na Poljud. Dakle, uz malo sreće, jer Dinamo će se jako trošiti u Europi kako bi se plasirao u Ligu prvaka, Hajduk bi mogao čak i izbiti na prvo mjesto ljestvice. Naravno ako neće negdje kiksati, a to znači da bi ovo mogla biti jako interesenta sezona. Uostalom, Hajduk ove sezone mora pucati na prvo mjesto pa i ako na kraju bude na drugom mjestu to mu garantira kvalifikacije za Ligu prvaka u ljeto 2020. godine. Tako moraju razmišljati i ponašati se na terenu.'

Iza nas je tek jedna utakmica nove sezone, završnica Hrvatskog nogometnog Superkupa između Dinama i Rijeke. Dinamo je pobijedio 1:0 golom Amera Gojaka iako nije igrao kompletan (nije bilo Olma, Šunjića, Mora…). Kako se vama iz stručnog kuta dojmila ta utakmica?

'Po meni je Rijeka igrala dosta dobro u tom Superkupu iako se po mom mišljenju igralo dosta – slobodno. No, da Rijeka zna igrati protiv Dinama nije ništa novo, a ta utakmica je pokazala kako je Dinamo jako teško pobijediti. Ukratko, Rijeka je igrala dosta zatvoreno i pokušala je istom sistemom koji je prošle sezone upalio u kupu iznenaditi Dinamo, ali ovaj puta im nije uspjelo. No, realno ipak kod igrača nisam vidio naboj u tom Superkupu, ali s druge strane oba trenera dobila su jako dobar uvid u momčad', za kraj je rekao Katalinić.