Ivan Dodig i Austin Krajicek izborili finale ATP turnira u Napulju, igrat će protiv opasnih Australaca

Hrvatski tenisač Ivan Dodig se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u finale parova na ATP turniru u Napulju, prvi nositelji su u polufinalu nakon velike borbe svladali Talijane Lorenza Sonega i Andreu Vavassorija 6-7 (8), 6-3, 11-9

No, do sada su osvojili samo jedan i to u Lyonu u svibnju.

Dodig je trenutačno na ukupno 17 osvojenih naslova u paru iz 41 nastupa u finalu.

Suparnici Dodigu i Krajiceku u finalu bit će Australci Matthew Ebden i John Peers.