Istra je nakon prve pobjede promijenila trenera, a u goste joj dolazi Hajduk

U posljednjoj utakmici 8. kola HT Prve lige u Puli će igrati, od a9 sati (Arena Sport 3) Istra 1961 i Hajduk. Zanimljivo, domaćini su u prošlom kolu upisali prvu ovosezonsku prvenstvenu pobjedu, a nakon nje smjenili su trenera. Hajduk pak, s trenerom koji je zasjeo u trenersku klupu uoči prošlog kola, također očekuju drugu uzastopnu pobjedu

Nakon izborenog ostanka u ligi Istra je riješila pitanje financijskog opstanka budući da je klub preuzela španjolska grupacija Baskonia koja kontrolira tamošnjeg prvoligaša Alavesa. Ukratko, od Istre se očekuje da bude poligon za razvoj talentiranih igrača, odnosno da ima ulogu koju je u hrvatskom nogometu prošle sezone imao Rudeš. Jasno je da je promjena vlasnika rezultirala i dolaskom novog trenera, te potpunom igračkom rekonstrukcijom svlačionice.

Istra nije na najbolji način započela sezonu, no zanimljivo je da je trener Manolo Marquez Roca raskinuo suradnju s klubom u tjednu u kojem je stigao do prve prvenstvene pobjede. Proteklog tjedna na klupi dosadašnjeg trenera zamijenio sunarodnjak Curro Torres Ruiz koji je do sada trenirao Valenciju B i Llorcu.