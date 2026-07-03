Iranci nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva ostavili pismo koje će odjeknuti

Iranska reprezentacija nakon eliminacije ostavila je emotivno i politički snažno pismo u svlačionici, u kojem je zahvalila Meksiku i Tijuani, ali i otvoreno postavila pitanje jednakog tretmana svih momčadi na turniru.

Pismo prenosimo u cijelosti: 'Plemenitom narodu Meksika i predivnom gradu Tijuani, hvala vam!

Pokazali ste nam da je domaćinstvo Svjetskog prvenstva puno više od stadiona i ulaznica. Pravo domaćinstvo znači poštovanje, ljudskost i dostojanstvo. Nikada nećemo zaboraviti dobrotu ljudi Tijuane. Od danas Meksiko za nas više nikada neće biti samo zemlja domaćin; bit će naš drugi dom i naša druga reprezentacija.

Ovo Svjetsko prvenstvo napuštamo s ponosom, ali i s jednim temeljnim pitanjem: 'Jesu li se sva pravila jednako primjenjivala na sve momčadi na turniru?'

Ono što smo doživjeli bio je niz odluka, logističkih rješenja i okolnosti koje su narušile osjećaj pravednosti. Taj je dojam samo dodatno pojačan događajima iz posljednjeg kola naše skupine.

Možda će jednog dana povijest presuditi tko je iskreno želio dobrodošlicu Iranu na ovom Svjetskom prvenstvu, a tko bi više volio da je naš put završio mnogo ranije.

Za nas Fair Play nije slogan otisnut na reklamnim panoima; on je sama bit nogometa. Ipak, ovaj nas je turnir podsjetio da još uvijek postoji velika udaljenost između nadahnutih riječi i stvarnih djela.

Tijuanu napuštamo vjerujući da su nogometni navijači diljem svijeta vidjeli ne samo teškoće koje je iranski nogomet morao izdržati, nego i otpornost nacije koja nije pristala zamijeniti svoje dostojanstvo, čast i vrijednosti unatoč svim izazovima.

I nikada nećemo zaboraviti da su oni koji su slavili ispadanje Irana isti oni koji su ranije slavili patnju i gubitak nevinih iranskih života. Već samo to pokazuje razliku u načinu na koji se razumije ljudskost.

Svjetska prvenstva završavaju. Administracije se mijenjaju, ali civilizacije poput Irana, Egipta i Meksika, izgrađene na istini, poštovanju i ljudskom dostojanstvu, traju kroz povijest.

Rezultati utakmica postaju dio nogometne povijesti. Čast naroda postaje dio ljudske povijesti.

S poštovanjem.'