Inter pronašao kupca za Marcela Brozovića; Talijani se rješavaju hrvatskog veznjaka kako bi zaradili za dovođenje velike zvijezde

Marcelo Brozović mogao bi uskoro preseliti u PSG koji ga želi dovesti iz Intera s Radjom Nainggolanom

Marcelo Brozović će gotovo sigurno do kraja ovog prijelaznog roka napustiti milanski Inter u kojem je od 2016. godine kada je stigao iz zagrebačkog Dinama. Od tada je za talijanskog diva odigrao 200 utakmica i zabio 23 gola, te upisao 25 asistencija.

Dolaskom trenera Antonija Contea Brozović je postao jedan od ključnih igrača Intera, no nakon nekoliko incidenata koje je napravio izvan terena talijanski stručnjak je pristao na to da se hrvatskog reprezentativca proda. Dapače, sada mu je to i prioritet jer želi napraviti novac i mjesto za jednog od najboljih svjetskih veznjaka N'Goloa Kantea.