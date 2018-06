Imaju sportaša slavnijeg i od Messija, nekad je bio Gorki, a proslavili su ga MIG-ovi

Hrvatska nogometna reprezentacija od utorka je u Nižnji Novgorodu, gdje će danas od 20 sati po srednjeeruopskom vremenu, igrati protiv aktualnih svjetskih doprvaka - Argentinaca. No, osim igrača, u ovaj su tipični sovjetski grad preselili i hrvatski novinari, a tijekom srijede počeli su 'kapati' i hrvatski navijači. Prošećim po gradu u potrazi za 'našom pjesmom'

Naravno, ima ovaj grad svoju dugačku povijest, no najupečatljivi je dio onaj od 30-tih godina prošlog stoljeća, kada je preimenovan u Gorki, po poznatom sovjetskom piscu Maksimu Gorkom.

Simpatični taksist, koji nas je vozio od aerodroma do hotela u Gagarinovom Prospektu, objasnio je kako je i njemu kao dječaku - taj dio života bio tajanstven i kako je mislio da živi 'u bajci'.

Ipak, industrija, i to vojna, udarili su pečat ovom gradu jer u njemu se još uvijek rade najpoznatiji ruski lovci, MIG-ovi. Koliko i za koga, poslovna je tajna, o kojoj se među običnim ljudima ne govori. A i danas se priča kako je ovdje napravljena i prva atomska bomba u Rusiji.

A uz spomenute MIG-ove i automobile, u Njižnij Novogordu, kojem su ime vratili 1990. godine još se proizvode brodovi i podmornice za rusku mornaricu. Doduše, malo nam to čudno zvuči, s obzirom da je ovaj grad smješten u unutrašnjosti Rusije, a ne na moru. Makar, tko zna, možda ih šalju rijekom Volgom, najdužom ruskom rijekom, koja se ulijeva u Kaspijsko jezero.

Tako će sigurno biti i na stadionu, no ni hrvatskih navijača neće izostati. Do ranih popodnevnih sati u četvrtak bilo ih je više od dvije tisuće. Međutim, ovog puta, dobar dio navijačkog puka činile su obitelji, koje su - poput ove Nenada Tamburina, Hrvata s Ugljana a koji već 50 godina živi u New Jerseyu, povezali turizam i sport i priuštili si nekoliko dana razgledavanja Moskve te dolazak na utakmicu Hrvatske i Argentine.

Drugi tjedan putovanja po Rusiji obilježio je 'kaos'

Prije ove predivne atmosfere u Njižni Novogrodu, ako se sjećate bio sam i na utakmici u Kalinjingradu. Nakon hrvatske pobjede zaputio sam se u St. Petersburg - ali kroz Estoniju. Bio je to potez koji će mi obilježiti putovanje. Naime, nakon mirne noći u Estoniji kamo sam se odvezao Carwizovim vozilom, zaputio sam se prema granici. Tamo su me dočekali prvi problemi - birokratska procedura zbog koje puna tri sata nisam mogao u Rusiju i nastaviti put. Nakon višesatne agonije koju je bilo lakše podnositi uz Krašove Domaćice, (jer sam na suncu stajao bez hrane i vode), ponovno sam se pokrenuo. Na koncu stigao u St. Petersburg, nabrzinu ga obišao i upoznao (sve možete vidjeti u videima koje sam poslao s lica mjesta, zahvaljujući odličnoj internetskoj vezi), a otamo sam se zaputio u Njižni Novogrod iz kojeg vam, evo, šaljem razglednicu u kojoj ćete upoznati i mnoštvo navijača koje sam sretao po putu. Uživajte!

Sve dijelove kaotične avanture sa sretnim ishodom, pogledajte u kratkom videu.