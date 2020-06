Igor Tudor u nevjerici nakon šokantnog poraza od Lokomotive: Pa trebalo je biti 4:0 za nas...

U 36. minuti Hajduk je u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive imao vodstvo 2:0 i činilo se kako će 'bili' napokon doći do pobjede. No, Lokomotiva je imala druge planove, u šokantnoj završnici hrabri 'lokosi' u potpunosti su okrenuli utakmicu i stigli do fantastične pobjede

Sigurno da treneru Hajduka Igoru Tudoru nakon takvog šokantnog poraza nije bilo lako. Hajduk je vodio 2:0, a na kraju je izgubio 3:2 primivši gol u 97. minuti...

'Vodili smo sa 2:0 i nakon imali još tri mrtve šanse, trebalo je biti 4:0 za nas i završena utakmica', započeo je vidno utučeni trener Hajduka Igor Tudor analizu utakmice s Lokomotivom i nastavio:

'Vodili smo sa 2:0 i nakon imali još tri mrtve šanse, trebalo je biti 4:0 za nas i završena utakmica', započeo je vidno utučeni trener Hajduka Igor Tudor analizu utakmice s Lokomotivom i nastavio:

'U drugom poluvremenu Lokomotiva se digla, bili su bolja momčad, zabili su taj gol na kraju prvog poluvremena, zatim još dva u drugom i čestitam im na pobjedi', kazao je trener Splićana koji je na poluvremenu bio prisiljen zamijeniti Jaira zbog ozljede ramena: 'Jairo je jako bitan igrač za nas, ušli su nakon njega Brnić i Jakoliš... Bez Eduoka smo dodatno bili limitirani prema naprijed, ali to je tako.'

Hajduk je s dva uzastopna poraza pao na peto mjesto ljestvice Hrvatski Telekom Prve lige, ali je još uvijek u igri za drugu poziciju koja vodi u kvalifikacije Lige prvaka. 'Borba za drugo mjesto bit će otvorena do samog kraja. Imamo doma Rijeku i Osijek, te utakmice bit će jako bitne, a nama je najbitnija sljedeća protiv Slaven Belupa. Svi prosipaju bodove, a meni je krivo što smo to danas napravili mi i što nismo utakmicu završili na vrijeme', zaključio je Tudor.