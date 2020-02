Igor Tudor lupio šakom o stol: 'U Hajduku više interesi menadžera neće biti ispred kluba, zadavit ću sve koji tako nešto pokušaju'

Igor Tudor jasno je dao do znanja da menadžerski interesi neće biti ispred interesa kluba

Darko Nejašmić bio je blizu odlaska na posudbu u Olimpiju iz Ljubljane. Slovenci su ga htjeli vidjeti u svojoj svlačionici, Nejašmić je htio otići tamo, ali na kraju je sve stopirao Hajduk. Cijeli slučaj je pomalo neobično prokomentirao Igor Tudor.

'Po prvi puta čujem, ali kažu mu da je medijski dobro popraćeno, a tako i treba biti za svakog igrača Hajduka. Vrijedi da to tako bude. Rekao sam već da treneri ne vole mercato jer nemaju mira u to doba. Za Nejašmića mogu samo ponoviti što sam već rekao prethodnih tjedana, a to je da je za mene najbolji, kao i svi ostali igrači', rekao je Tudor kojem su novinari postavili i direktno pitanje je li stopirao Nejašmićev odlazak:

'Isto ću odgovoriti', prenose Tudorove riječi Sportske novosti.