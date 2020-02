Igor Tudor vikao na golmana kojeg je Hajduk odbacio, a ovakvo njegovo objašnjenje zaslužuje kritiku

Nogometaši Hajduka pobijedili su pred svojim navijačima Lokomotivu 1:0, ali su teško živjeli zadnjih desetak minuta utakmice, kada su ostali i s igračem manje zbog crvenog kartona Mujakića

No, u drugom dijelu, situacija na terenu bila je puno drugačija, jer 'lokosi' su se oslobodili pritiska te su u nekoliko navrata opasno zaprijetili domaćinima.

U tim je trenucima s poljudskih tribina stigao žestoki zvižduk, a prilikom povratka na svoj gol mu je 'bukvicu očitao' i sam trener Hajduka Igor Tudor.

'Prvo nas poluvrijeme nije bilo nigdje na terenu, nismo se pojavili, Hajduk nas je pojeo svojom agresivnošću. U nastavku smo se borili do kraja, imali prilike, izgubili, možemo ponosno ići kući zbog drugoga dijela. Sada imamo seriju manjih utakmica, pokušat ćemo u njima izboriti svoj cilj,' rekao je Grbić podno poljudskih tribina.

Na pitanje i komentare da je išao zabiti svom bivšem klubu na kraju Grbić je odgovorio:

'Normalno je da sam išao zabiti gol. Normalno je da ću se boriti, igram u ovom klubu. Ne znam što je ljudima čudno, zašto onda nisu zviždali kada je Letica išao zabiti protiv Istre. Ne razumijem što je tu neobično, klub me plaća, živimo od toga moja obitelj i ja. Naravno da ću dati sve od sebe za pozitivan rezultat. Hajduku u budućnosti želim sve najbolje, ali ne znam što mi zamjeraju. OK, to je splitska publika, bodrili su svoj klub u velikom broju i Hajduku čestitam na pobjedi'.

Kada su novinari za komentar pitali i Tudora, on im je dao odogovor koji baš i nema veze s pedagoškim odgojem, a o čemu bi Tudor itekako trebao voditi računa.

'Grbić za pogodak? Legitimno je da ide postići pogodak, ali legitimno je isto tako i da mu se usput dobaci komentar'.