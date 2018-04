Olićeve riječi odjeknut će cijelom Hrvatskom; dotakao se tema koje mnogi izbjegavaju

Ivica Olić (38) u stručnom stožeru je hrvatske nogometne reprezentacije, bliski suradnik izbornika Zlatka Dalića i jedan od onih koji mogu dati najbolje odgovore na neka pitanja vezana uz našu nacionalnu vrstu i predstojeće SP u Rusiji

I zato kada on priča njegove riječi imaju težinu. Nikada se nije ustručavao izreći ono što misli i kako stvari stoje. U razgovoru za Večernji list govorio je o temama koje bi mnogi željeli izbjeći, ali on nije takav.

A što kaže na priopćenje Osijeka kojim se kritizira 'ignoriranje' njihovih igrača?

'Baš ću pitati Osječane prvom prilikom što ih to tišti. Kao da je Osijek prije Dalića imao pet reprezentativaca i ima razloga osjećati se zakinut. Mene kao člana stožera nisu pogodile kritike iz domovine, no izborniku su očito malo teže pale. No, to ga neće pokolebati.'

