Igor Bišćan je odbio Dinamo, ali sada je na njegovu adresu sjela ponuda koju ne može odbiti; izbornik mlade reprezentacije preuzima velikana

Igor Bišćan navodno je jako blizu preuzimanja grčkog PAOK-a koji mu nudi 700.000 eura po sezoni

Nakon velike igračke karijere Bišćan je počeo i odličnu trenersku karijeru. Vodio je Rudeš koji je doveo do Hrvatski Telekom prve lige, a potom preuzeo ljubljansku Olimpiju s kojom je osvojio dvostruku krunu, pa onda i Rijeku s kojom je Dinamu uzeo hrvatski Kup i osvojio drugo mjesto. I dok su mnogi pomislili kako će Bišćan postati novi trener Dinama, on je taj posao izgleda odbio ili je jednostavno negdje zapelo.

Kako bilo, klub je odlučio da će Zoran Mamić biti glavni trener iduće sezone, a Bišćan je ostao na mjestu izbornika mlade reprezentacije. Ipak, to će se izgleda uskoro promijeniti. Od kolega iz Grčke koji su dobro upućeni u zbivanja u tamošnjem nogometu saznali smo da je na Bišćanovu adresu sletjela ponuda koju ne može odbiti. Za njega je interes iskazao tamošnji velikan PAOK koji mu nudi 700.000 eura po sezoni.



Ovaj iznos, povijesti i ugled kluba i velika želja za povratkom u klupski nogomet navodno su Bišćana doveli na korak do potpisa. Naši izvori tvrde da je samo pitanje dana, ako ne i sata kada će se to dogoditi. Zanimljivo, kandidat za klupu ovog grčkog kluba bio je i Nenad Bjelica, no on je njihovu ponudu odbio.



Ne dogodi li se nešto nepredviđeno, Bišćan će ju prihvatiti i uloviti se u koštac s još jednim izazovom i novom ligom. PAOK će, prođe li sve po planu, Bišćanu ujedno biti i najveći izazov u karijeri, uz bok onom vođenja Rijeke u HT Prvoj ligi.