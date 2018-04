Ideja od koje zastaje dah; hrvatski tenisači dočekuju Amerikance u pulskoj Areni?

Nakon što je hrvatska teniska reprezentacija očekivanom pobjedom u Varaždinu nad Kazahstanom osigurala prolaz u polufinale Davis Cupa već su počela nagađanja koji će grad sredinom rujna ugostiti Marina Čilića, Bornu Ćorića i društvo te na kojoj će se podlozi igrati

No pulska Arena ima i jedan veliki problem, a to je kapacitet gledališta, jer na montažne tribine u najboljem slučaju moglo bi stati između tri i tri i pol tisuće gledatelja. Naime, prema pravilima Davis Cupa u polufinalu treba biti mjesta za najmanje osam tisuća gledatelja, osim ako Međunarodni teniski savez (ITF) ne dopusti odstupanje.

Tu ideju čelnici Saveza uz pomoć Ministarstva turizma te čelnih ljudi države svakako bi trebali podržati, jer ovo je jedinstvena prilika da se ispiše povijest tenisa. Inače, to će biti peti susret ovih dviju reprezentacija u Davis Cupu, a trenutni omjer je 4-0 za Hrvatsku.

Istog dana, nakon što je hrvatska teniska reprezentacija osigurala treći bod u dvoboju protiv Kazahstana, izbornik Željko Krajan rekao je kako ima veliku želju da se polufinale Davis Cupa u kojem nas čeka reprezentacija SAD-a održi 'negdje na moru'. Termin polufinala je idealan kada su u pitanju vremenski uvjeti i turistička sezona (od 14. do 16. rujna), ali očito će se još neko vrijeme kalkulirati da se odredi gdje će se igrati. Naravno, već tijekom vikenda počela su nagađanja na kojoj je podlozi najbolje igrati i zasad se najizglednijom opet čini zemlja iako nije isključeno, kako je rekao Krajan, da se igra na nekoj bržoj podlozi.

Ipak, šanse za tako nešto su minimalne pa su se tako pojavile i ideje kako bi se polufinale Davis Cupa moglo održati na travnjaku splitskog Poljuda, što je oduševilo Marina Čilića, ili na legendarnom travnjaku riječke Kantride, koju uskoro čeka velika rekonstrukcija. Obje ideje su itekako izvedive i pred čelnim ljudima teniskog Saveza su slatke brige. Naravno, među gradovima s mora jako dobro kotira i Zadar, u kojem je 2016. godine, pred veličanstvenom publikom u krcatoj Dvorani Krešimira Ćosića, Hrvatska izborila finale Davis Cupa pobjedom nad Francuskom.

'Imamo dovoljno vremena za odluku o podlozi za polufinale, ali slažem se da bi najidealnije da to bude zemlja. Ipak, svašta se tu još može dogoditi i sada ne znamo hoće li to biti u zatvorenom ili otvorenom, zemlja ili beton. Našim se igračima lakše prilagoditi ne zemljanu podlogu i vjerujem da smo tu u prednosti, no jako je puno faktora - može i neki Amerikanac osvojiti neki od velikih turnira na zemljanoj podlozi', kazao je Krajan, dodavši:

'Zemlja je logičan izbor, ali bolje da prespavamo i odlučimo razumom na kojoj podlozi i gdje, nego da donesemo neku preuranjenu odluku koja bi nas mogla koštati, kao što je to bio slučaj kad smo izgubili polufinale od Češke u Poreču. Još ne znamo i hoćemo li igrati na zatvorenom ili otvorenom. Stadioni? Ja jesam za takvu ideju, ali nažalost nemamo nikakvo iskustvo igranja u takvim uvjetima. Moramo dobro razmisliti jer su Amerikanci iznimno jaki.'

Otprije je poznato to kako Amerikanci imaju sjajne servere poput Isnera i Querreyja, a tu je i uvijek opasni Jack Sock, koji je našim tenisačima često znao zagorčati život.

Isto tako, Krajan je svjestan kako ovakva Hrvatska, uz Čilića i Ćorića koji igraju u životnoj formi, može do kraja. Pogotovo uz pravu podršku publike:

'Za tako nešto potrebna je i doza sreće te kvaliteta koju, uvjeren sam, imamo. Ne zaboravimo iskustvo iz 2016. i to nesretno finale koje nismo dobili, a tada smo i sigurno naučili nekakvu lekciju. Sad znamo gdje su bili naši propusti i čemu se trebamo posvetiti da bismo došli do kraja. Imamo Marina i Bornu, koji imaju ranking karijere i možda igraju najbolji tenis u svojim životima. Sigurno je da smo jači barem za 20 posto nego prije dvije godine, ali sigurno je da nam je uz kvalitetu potrebno i malo sportske sreće', kazao je Krajan za RTL.

Priopćenju HTS-a zbog odluke o gradu domaćinu

'U javnosti se već nagađa o potencijalnim domaćinima tog izuzetno atraktivnog susreta, i u sportskom i u promidžbenom smislu, no s konkretnijim informacijama HTS će moći izići tek nakon odluke igrača žele li igrati na otvorenom ili u dvorani', stoji u priopćenju HTS-a u kojem se ističe da je službeni rok za prijavu mjesta domaćinstva 30. travnja.

