Borna ima jasan cilj: Igram tenis da jednog dana budem broj 1. Ne zbog novca ili slave

Ova je godina sjajno počela za hrvatski tenis. Marin Čilić je igrao finale Australian Opena i treći je igrač svijeta. Mate Pavić osvojio je duplu krunu na Australian Openu pobijedivši u muškom i mješovitom paru, a glavna priča mogao bi postati 21-godišnji Borna Ćorić koji počinje pokazivati zašto ga je Novak Đoković još prije tri godine nazvao svojim nasljednikom...

od banje luke do monaca

U biti, mogli bismo reći da je Borna na putu za koji je bio predodređen još kao tinejdžer. Ovaj je rođeni Zagrepčanin pozornost na sebe skrenuo još tamo 2013. Tad je nakon polufinala na Australian Openu i Roland Garrosu osvojio juniorski US Open i bio najbolji junior svijeta. Te godine debitirao je i za reprezentaciju Hrvatske u Davis Cupu protiv velikog Andyja Murraya . Već iduće godine, s nepunih 18 godina šokirao je teniski svijet pobijedivši legendarnog Rafaela Nadala . Tu je godinu završio kao najmlađi igrač u TOP 100 . Godinu potom svladao je i Murraya i stigao do 33. mjesta ATP liste.

Odličnu formu potvrdio je i na idućem turniru u Miamiju gdje je dospio do četvrtfinala.

Borna Ćorić od ovog je tjedna 28. igrač na ATP listi i s obzirom na njegove godine i formu očekuje se skori ulazak u sam vrh. Pažnju svjetske javnosti na sebe je skrenuo sjajnim igrama u veljači i ožujku. Prvo je doveo hrvatsku Davis Cup reprezentaciju u četvrtfinale svladavši Kanađanine Pospisila i Shapovalova . Zatim je na strašno jakom turniru u Indian Wellsu u polufinalu imao na konopcima možda i najvećeg tenisača u povijesti Rogera Federera . Na žalost, iako je imao set i break prednosti nije uspio. No usprkos porazu ostavio je sjajan dojam.

A u tom sportu imamo osvajače Grand Slam turnira ( Goran Ivanišević i Marin Čilić ), pobjednike Davis Cupa ( Ivan Ljubičić i Mario Ančić ), finaliste Grand Slama ( Željko Franulović i Nikola Pilić ), osvajača olimpijske bronce Gorana Prpića i svjetskog rekordera u broju as servisa Ivu Karlovića . U muškom paru Grand Slam su osvojili Nikola Pilić, Ivan Dodig i Mate Pavić , a finalist je bio Boro Jovanović . U mješovitom paru pobjednici Grand Slama bili su Dragutin Mitić i dva puta Mate Pavić . Dodamo li tome ženski tenis imamo i Grand Slam pobjednicu u singlu Ivu Majoli te Grand Slam pobjednicu u paru Mirjanu Lučić-Baroni. Hrvatska je osvojila i prestižni Hopman Cup ( Goran Ivanišević i Iva Majoli ), dok je Goran Prpić zajedno sa srpskom tenisačicom Monikom Seleš osvojio Hopman Cup za bivšu državu.

'Mislim da je moja igra dosta slična Novakovoj. Dobro se krećem, ne griješim puno, borac sam i bekend je moj najjači udarac.'

Njegov strelovit napredak je tad malo usporen. U 2016. je igrao svoje prvo ATP finale postavši prvi tinejdžer od Marina Čilića 2008. kome je to pošlo za rukom. Po drugi put je svladao Nadala, no sezona mu neće ostati u lijepom sjećanju jer je morao na operaciju koljena zbog koje je propustio finale Davis Cupa između Hrvatske i Argentine. Želio je igrati u finalu, no izbornik Željko Krajan odlučio se za zdravijeg Ivu Karlovića. Karlović je izgubio oba meča, Hrvatska finale, a Ćorić i Krajan našli su se na ratnoj nozi. Rezultat ozljede je i pad na ATP ljestvici.

'Tjedni nakon operacije bili su mi najteži u karijeri. Želio sam se samo vratiti na teren i biti jači nego prije', izjavio je Borna čijom je ozljedom Hrvatska vjerojatno ostala bez Davis Cup naslova.

Za prvi osvojeni turnir spasio je pet meč lopti

Oporavak je bio težak. Trebalo je vremena da se vrati u formu, a pobjede su dolazile na kapaljku. Sam Borna kaže da skoro godinu dana nije igrao meč a da nije u njemu popio tabletu protiv bolova. No prijelomnica je stigla kad je prije godinu dana osvojio svoj prvi, i sigurni smo ne i jedini ATP turnir u Marrakeshu. Pobijedio je Phillipa Kohlschreibera u trileru u kojem je spasio pet meč lopti.

'Sjajan je osjećaj osvojiti prvi ATP naslov. Pogotovo jer ga nisam očekivao pošto nakon ozljede ne igram u najboljoj formi', sretan je bio Borna.

Mjesec dana kasnije po drugi put je svladao Murraya i bila mu je to prva pobjeda protiv igrača koji je u tom trenutku bio broj 1 na svijetu (druga mu je za dlaku izmakla protiv Federera prije par tjedana). Na US Openu je svladao 4. igrača svijeta Alexandra Zvereva i uspjesi u 2018. samo su nastavak i rezultat odličnog rada. Izgleda da je u 22. godini života Borna sazreo za velike stvari.