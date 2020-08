I službeno je! Dinamo ostvario još jedan transfer koji u blagajnu donosi milijune eura: Od srca vam hvala, nikada to neću zaboraviti...

GNK Dinamo i Dinamo iz Moskve dogovorili su sve detalje transfera Nikole More. Nakon što je prošao liječnički pregled, ovaj veznjak je potpisao višegodišnji ugovor za ruskog prvoligaša

'Bilo nas je dvadesetak u toj kući, a ja sam bio najmlađi. Bilo mi je lijepo, ljudi su se trudili da mi olakšaju ali znalo se dogoditi da me uhvati nostalgija. Sjećam se jednog perioda kada sam pošto poto želio kući u Solin. Plakao sam, ali i naišao na razumijevanje. Ljudi oko mene su me smirili i ostao sam u Zagrebu. Puno mi je tu značila potpora obitelji koja se ubrzo odlučila na preseljenje u Zagreb i zapravo svoj život podredila mojoj karijeri i meni. Nemam riječi kojima bi opisao zahvalnost koju osjećam prema njima jer to nije bila laka životna odluka.'

'Bio sam na odmoru kada je stigao upit iz Moskve. Uzeo sam si nekoliko dana da razmislim i onda shvatio kako je to dobar izbor za mene. Privukla me njihova velika želja da me dovedu, dobra i razvojna liga te klub koji ne krije svoju ambiciju i ima velike ciljeve.'

Nikola je od danas stanovnik svjetske metropole. Moskva ima sve što čovjek može poželjeti za život. Ipak, i sam priznaje kako će mu misli često biti u Hrvatskoj.

'Najviše će mi nedostajati ljudi koje sam upoznao i s kojima sam se družio. Nedostajat će mi ti moji ljudi i osjećaj doma.'

Nešto slično je već prošao preseljenjem iz Solina u Zagreb. S vremenskom distancom, Nikola smatra kako je to bio dobar potez.

'Nakon svega što sam prošao, smatram da je to bio dobar potez, ali ipak to nije siguran put do uspjeha. Enorman broj mladih igrača dolaze u Zagreb, ostavljaju svoj grad, društvo i obitelj u potrazi za uspjehom. Od one kuće u Remetama kroz koju je prošlo pedesetak igrača, tek ja sam ostavio trag u prvoj momčadi Dinama. I to zahvaljujući mojim roditeljima i braći koji su se preselili u Zagreb, držali me pod kontrolom i pazili da ne skrenem s puta. Puno se stvari mora poklopiti, ali dolazak u Dinamo bio je dobar potez jer je to vrhunski klub za razvoj mladih igrača.'

U Rusiji ga čeka borba da se nametne i opravda povjerenje. Još jedna izazov za Nikolu koji ovaj spremno prihvaća.

'Ruska liga je jača od hrvatske, rangirana je kao šesta u Europi i to je sigurno iskorak za mene. Puno je dobrih momčadi, svaka od njih ima novi stadion. Osobna očekivanja su da kroz rusku Premier ligu postanem bolji i kompletniji igrač s iskustvom koje će mi koristiti na mome putu.'

Za kraj, Nikola je imao poruku za one koje ostavlja iza sebe.

'Prije svega želim se zahvaliti navijačima na podršci koju su nam pružali sve ove godine dok sam bio tu. Od srca se zahvaljujem što su prihvatili iskrenost jednog Solinjanina, rođenog u Splitu. To nikada neću zaboraviti. Hvala vam! I dalje bodrite momčad jer vaša podrška nas gura prema naprijed. S vama su ciljevi još veći i dostižni.'