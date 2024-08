Hrvoje Vejić se našalio na račun Hajduka: Nadao sam se da će novi dresovi...

Prema Vejiću, iako Ivan Rakitić više nije u svom vrhunskom izdanju kao prije šest godina, i dalje pokazuje klasu i ostaje jedan od najboljih veznih igrača u povijesti hrvatskog nogometa.

Rakitić će izgledati još bolje

'Nama treba vrlo malo da se iskra zapali, da krene euforija. Unatoč velikim imenima još nije sve sjelo na svoje mjesto, ali to je normalno. Što se tiče Rakitića, kada jedan Rio Ferdinand piše da ga mora doći vidjeti na uživo, to je jedna reklama za naš nogomet. Jučer je fizički izgledao jako dobro, a izgledat će još bolje i bolje. Ima vrhunsku radnu etiku, kao i Perišić i bit će primjer mladima. Sada će se znati u svlačionici tko je šef unutar ekipe, a iznad svih je šef trener. Gattuso se od prvog dana tako postavio i to se jako dobro vidi, naglasio je Vejić koji pa dodao:

'Gattuso je poslao momčad koja bi 90 posto trebala izgledati ovako kako smo vidjeli protiv Slavena, kada bude sve kako treba, kada se priključe Sigur i Žaper. Igra Hajduka bila je teška i spora, nije bila lepršava, previše se igralo u širinu', a onda se našalio: