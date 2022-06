Hrvatski vaterpolisti priznali: Ovo je bilo neshvatljivo, više nam se to ne smije dogoditi

Hrvatski vaterpolisti su u četvrtak ostvarili prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj svladavši u Debrecenu Njemačku sa 13-9 (4-1, 4-1, 2-2, 3-5) u utakmici u kojoj su bili vrlo uvjerljivi u prvom poluvremenu, a potom popustili u nastavku

'Zaslužena pobjeda. Došlo je do maloga opuštanja nakon rezultata 8-1 što je logično, ali to si više ne smijemo dopustiti, ukoliko pucamo na najviše. Znamo što smo griješili i moramo to ispraviti. Sada već gledamo prema utakmici s Japanom, pripremit ćemo se maksimalno i nadamo se pobjedi te prvom mjestu u skupini', izjavio je nakon utakmice Jerko Marinić Kragić.