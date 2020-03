Hrvatski nogometaš kojeg u Španjolskoj zovu 'profesionalni ubojica' opisao koliko je teška situacija u toj zemlji

Hrvatski nogometaš Toni Datković otišao je ljetos iz Hrvatske u Španjolsku kako bi zaigrao u Primeri, no kada se 26-godišnji branič približio ostvarenju svog sna ispriječio se koronavirus

'Treniramo doma, svatko za sebe. Dobili smo video zapise s vježbama pa to radimo, i još ponešto ako netko želi', kazao je Datković za Hinu.

Datković je izašao kako bi prošetao psa, a zatim će se vratiti u stan. Huesca je obustavila sve treninge do srijede.

Njegova Huesca zauzima četvrto mjesto u drugoj ligi sa samo šest bodova manje od vodećeg Cadiza, no nastavak prvenstva je upitan.

Klupski kamp se svaki dan pere i polijeva dezinfekcijskim sredstvima. Kada se igrači u njega vrate neće se smjeti rukovati, niti jesti skupa u tamošnjem restoranu. Ručak će dobivati u zdjelicama i nositi ga kući.

Stoper, koji je do rujna igrao za zagrebačku Lokomotivu, brzo se priviknuo na nova pravila kao i na način života u Španjolskoj. Naučio je jezik, a zbog ožiljka i borbenosti na terenu dobio je nadimak – El Sicario (profesionalni ubojica, plaćenik).

'Nema straha. Da je Španjolcima udijelit jednu pašku orkansku buru brzo bi virus nestao', smijući se kaže mladić rođen na otoku Pagu.

U gradu Huesci nema zaraženih koronavirusom no u tamošnjoj pokrajini Aragon oboljelo je 174 osoba.

'Ovdje nema virusa pa nekako nemamo osjećaj, hvala Bogu, da je alarmantna situacija', kaže.

No ono što brine Datkovića i suigrače jest kada će se, i hoće li se uopće, nastaviti prvenstvo. La Liga, organizator natjecanja, u četvrtak je zaustavila prvu i drugu ligu na dva tjedna. No sve upućuje na to da će mjera biti produžena.

'Ne znamo što će biti s prvenstvom. Brine nas što će biti. Nitko ne zna. Pitanje je kada će se nastaviti i koliko će vremena ostati da se sve odigra...'

Huesca ima 50 bodova koliko i trećeplasirana Almería a ispred su Zaragoza s 55 bodova i Cadiz s 56. Prve dvije momčadi direktno ulaze u Primeru, a iduće četiri igraju doigravanje za još jedno preostalo mjesto.