Hrvatski izbornik Damir Mulaomerović objavio popis košarkaša za Eurobasket; ima jedno veliko iznenađenje

Na konferenciji za medije u Zagrebu izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Damir Mulaomerović objavio je popis igrača koji konkuriraju za nastup na Europskom prvenstvu

Hrvatsku prvo krajem kolovoza čekaju dvije pretkvalifikacijske utakmice za EP 2025. (25. kolovoza u gostima kod Poljske u Varšavi, te tri dana poslije u Opatiji protiv Švicarske), a od 1. do 18. rujna hrvatski košarkaši nastupit će na Europskom prvenstvu na kojemu će igrati u skupini C u Milanu s Grčkom, Velikom Britanijom, Estonijom, Italijom i Ukrajinom. Domaćini Europskog prvenstva su uz Italiju i Gruzija, Njemačka i Češka.

'To je 16 momaka za koje sam se odlučio i iza kojih stojim i sada je pravi trenutak da pokažemo karakter. Moja je želja samo da mi igrači budu optimalno spremni, da nemamo neželjenih ozljeda', kazao je izbornik Mulaomerović, a zatim objasnio i izostanak Ante Tonija Žižića, novog člana europskog prvaka Anadolu Efesa, s popisa:

'Što se tiče Žižića, to je sjajan igrač i sjajan momak, no on i Zubac su isti profil igrača. Moja je odluka da u ovom trenutku dam prednost Zubcu. Na poziciji 'petice' ćemo imati tri profila igrača - tu je i Matković koji je budućnost naše reprezentacije i koji će biti nositelj bez obzira bio izbornik ja ili netko drugi. I tu je, naravno, Šarić s kojim možemo u toj nekoj varijaciji košarke napadati na različite načine, ali i braniti se.'

Na popisu nema još jednog visokog igrača Dragana Bendera.

'Bender je odradio pripreme u lipnju sasvim korektno, također se radi o sjajnom momku koji će u budućnosti sigurno doći. On je izlazio iz duge ozljede i siguran sam da mu je period koji je s nama trenirao jako dobro došao', dodao je izbornik.

Popis košarkaša za Europsko prvenstvo: Roko Rogić, Lovro Gnjidić, Ivan Ramljak, Goran Filipović, Roko Prkačin, Mario Hezonja, Toni Perković, Karlo Matković, Mateo Drežnjak, Krunoslav Simon, Dominik Mavra, Pavle Marčinković, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Dario Šarić i Jaleen Smith (koji je u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva).

Pripreme počinju već sutra, 3. kolovoza u Opatiji, no NBA igrači Bojan Bogdanović i Ivica Zubac mogu se priključiti treninzima tek 8. kolovoza.

Na EuroBasketu Hrvatska je u prvom krugu svrstana u skupinu C koja će se igrati u Milanu, a suparnici će joj biti redom: Grčka 2. rujna (17 sati), Velika Britanija 3. rujna (14.15 sati), Estonija 5. rujna (14.15 sati), Italija 6. rujna (21 sat) i Ukrajina 8. rujna (14.15 sati). Prve četiri reprezentacije iz skupine plasirat će se u osminu finala.