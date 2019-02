Hrvatski centar kao žrtva sulude trgovine u NBA ligi; odlazi iz Lakersa, ali ostaje u Los Angelesu

Ivica Zubac (21) neočekivano se našao na transfer listi Los Angeles Lakersa. Nadareni centar spominjao se kao jedan od igrača koje su Lakersi spremni dati za Anthonyja Davisa, ali neočekivano se našao kao kolateralna 'žrtva' druge razmjene...

Hrvatski centar u Clipperse odlazi sa suigračem Michaelom Beasleyjem, a u novoj ga momčadi sigurno čeka mjesto u početnoj petorci jer su se Clippersi riješili srpskog diva Bobana Marjanovića i poljskog centra Marcina Gortata.

NBA analitičari pretpostavljaju kako su Lakersi ovim poslom otvorili mjesto za dovođenje veterana Carmela Anthonyja kojeg LeBron James pod svaku cijenu želi uz sebe u momčadi. Tako je naš Zubac ispao kolateralna žrtva sulude trgovine NBA momčadi, no sreća je da se ne mora seliti - ostaje u Los Angelesu - a imat će sigurno i puno više minuta na terenu. Ovo je prilika koju bi morao iskoristiti!

Zubac je ove sezone imao nekoliko sjajnih utakmica u dresu Lakersa, a u 33 utakmice imao je prosjek od 8.5 koševa i 4.9 skokova.

Svi ostali hrvatski košarkaši do daljnjeg ostaju u svojim momčadima - Bojan Bogdanović u Indiani, Dario Šarić u Minnesoti, Dragan Bender u Phoenixu, Ante Žižić u Clevelandu te Mario Hezonja u Knicksima.

U ludom danu treba istaknuti još jednu veliki zamjenu igrača, španjolski centar Marc Gasol iz Memphis Grizzliesa odlazi u Toronto Raptorse koji s njim u momčadi postaju legitimni pretendenti na naslov prvaka. U suprotnom su smjeru krenuli Jonas Valančiunas, Delon Wright i CJ Miles.

Kapetan srpske košarkaške reprezentacije Miloš Teodosić je ostao bez kluba nakon što LA Clippersi na njega više ne računaju. Isplatili su mu ugovor do kraja, oko 12 milijuna dolara, a on će službeno za 48 sati postati slobodan igrač. Do tada mu neki drugi klub ima pravo ponuditi ugovor. Ako se to ne dogodi izvjestan je Teodosićev povratak u Europu...