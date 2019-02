Neymar i Mbappe do jučer su mu bili suigrači, a sad će se igrati na travnjacima HT Prve lige

U Puli 'vrije', otkako je momčad Istre 1961 promijenila vlasnika te je u klub ušla španjolska grupacija Baskonia-Alaves, sve je krenulo na bolje. Tako su počela stizati i pojačanja, prvo je 'sletio' nitko drugi do Michael Jordan, potom je stigao i Maicon, a posljednji u nizu je branič PSG-a Kevin Rimane!

Proljetni dio Hrvatski Telekom Prve lige definitivno bi trebao ponuditi još i više neizvjesnosti. Na stranu velika prednost vodećeg Dinama, ali dojam je da nas do kraja sezone na domaćim (obnovljenim!) travnjacima čeka puno dobrih utakmica i velika borba za ostanak i za plasman u Europu do samog kraja.

No, u Puli nisu stali na Michaelu Jordanu, prije dva je dana potpisao i - Maicon ! Nažalost, ne radi se o proslavljenom bočnom igraču Intera i brazilske reprezentacije, već o Maiconu da Silvi (25) . On je desni bočni koji prema Transfermarktu u karijeri ima 76 nastupa u brazilskoj Serie B te devet prvoligaških nastupa u dresu Criciume i Vitorie. Stigrao je iz Italije gdje je ove sezone u Serie B igrao za Livorno...

I kad su svi pomislili da je 'čudima' u Puli kraj, stigla je transfer bomba! U momčad Istre 1961 stigao je igrač PSG-a! Da, u Hrvatski Telekom Prvoj ligi igrat će nogometaš koji je do jučer trenirao i svlačionicu dijelio s Neymarom, Mbappeom, Cavanijem, Di Marijom, Draxlerom, Buffonom...

Kevin Rimane (27) je stoper, a 6. siječnja igrao je za prvu momčad PSG-a u Kupu. Izdanak je omladinske škole PSG-a, no konstantno je bio na granici između prve i B momčadi. Od 2011. do 2014. igrao je za US Boulogne, a posljednje četiri sezone formu održava u B momčadi PSG-a koja se natjecala u trećoj i četvrtoj ligi. S PSG-om je Rimane osvojio dva naslova prvaka, a ove je sezone osvojio i Superkup. U finalu je PSG pobijedio Monaco, a novi stoper Istre 1961 taj je susret odigrao u cijelosti u dresu Parižana. Igra i za reprezentaciju Francuske Gijane, do sada je upisao 20 nastupa te je zabio jedan gol...

Zvučnim pojačanjima u HT Prvoj ligi tu nije kraj. Zamislite kako će izgledati postave Istre 1961 i Gorice kad se ove dvije momčad susretnu u 24. kolu koje se igra 9. ožujka na Aldo Drosini. Na strani domaćina bi trebali istrčati Michael Jordan i Maicon, a s druge će strane vjerojatno stajati nitko drugi do - Ronaldo! Na žalost, ovaj Ronaldo nije ni Brazilac ni Portugalac... Rumunj je, punim imenom Ronaldo Deaconu (21).