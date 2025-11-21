Hrvatske rukometašice izgubile od Senegala

Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Sa sedam pogodaka najučinkovitija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić, dok je kod Senegala prvo ime bila Dounia Abdourahim također sa sedam pogodaka.

U subotu na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju susretom Hrvatske i Poljske.

Croatia Cup jedini je pripremni turnir pred nstup na Svjetskom prvenstvu na kojem će Hrvatska igrati u skupini A u Rotterdamu protiv Rumunjske (27. studenoga), Danske (29. studenoga) i Japana (1. prosinca). Prolazak u drugi krug osigurat će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.