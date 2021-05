Hrvatske odbojkašice doznale protivnice na Europskom prvenstvu; skupina je teška, no dobro je da se igra u Zadru, a možda bude i navijača...

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija igrat će na Europskom prvenstvu koje se održava od 18.kolovoza do 4. rujna u četiri različita grada u skupini C u Zadru s Italijom, Bjelorusijom, Slovačkom, Mađarskom i Švicarskom, odlučio je ždrijeb održan u četvrtak u Beogradu.

Prvenstvo počinje 18. kolovoza utakmicama u B i D skupini, a dan kasnije će se igrati prve utakmice u A i C skupini. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igrat će se u Beogradu i Plovdivu, a polufinalne utakmice, kao i utakmica za treće mjesto i finale odigrat će se u glavnom gradu Srbije.

Skupina A (Beograd) : Srbija, Azerbejdžan, Rusija, Belgija, Francuska, BiH

: Srbija, Azerbejdžan, Rusija, Belgija, Francuska, BiH Skupina B (Plovdiv) : Bugarska, Poljska, Njemačka, Španjolska, Češka, Grčka

: Bugarska, Poljska, Njemačka, Španjolska, Češka, Grčka Skupina C (Zadar): HRVATSKA , Italija, Bjelorusija, Slovačka, Mađarska, Švicarska

, Italija, Bjelorusija, Slovačka, Mađarska, Švicarska Skupina D (Cluj): Rumunjska, Turska, Nizozemska, Ukrajina, Finska, Švedska

Hrvatska protiv najjače reprezentacije u C skupini Italije nema velike šanse, ali s ostalim reprezentacijama može se nositi, kazala je hrvatska odbojkaška reprezentativka Samanta Fabris reagirajući na ždrijeb za Europsko prvenstvo u odbojci.

'Velika nam je čast biti dio ovog natjecanja i sigurno ćemo se potruditi da se svi kod nas osjećaju ugodno. Mi reprezentativke za ovaj ćemo Euro raditi naporno cijelo ljeto, imamo i prije toga Europsku ligu koja će nam pomoći da se što bolje pripremimo. O samoj skupini mogu reći da je za nas dobra, tu je Italija protiv koje nam šanse ipak nisu toliko velike kao protiv ostalih suparnica jer se sa svima njima možemo dobro nositi. Najvažniji će nam biti zdravstveni bilten, a mi ćemo sigurno dati sve od sebe. Nadamo se i mogućnosti prisustva publike na tribinama što bi nama bio dodatni vjetar u leđa', kazala je odmah nakon ždrijeba Samanta Fabris.

Frane Žanić, stručni tajnik HOS-a, koji je također prisustvovao ždrijebu u Beogradu, slaže se da je Italija favorit skupine, ali ističe da se Hrvatska na domaćem terenu ima pravo nadati dobrom rezultatu.

'Mislim da smo izvukli vrlo zanimljivu skupinu gdje možda nisu suparnice iz prvog ešalona, ali sigurno zbog toga neće biti nimalo lakše jer sve ekipe koje dolaze na EP su u ovom trenutku najbolje što Europa ima. Italija je favorit skupine, no mi se na domaćem terenu možemo nadati da budemo odmah do njih, da se izborimo za vrh skupine jer nam to otvara vrata drugog kruga i možda lakših suparnica dalje. Ne dvojimo da će izbornik Santarelli pripremiti ekipu na najbolji mogući način, a mi se nadamo da će se epidemiološka situacija popraviti i dvorane otvoriti za gledatelje do tada', kazao je Žanić.

Hrvatska, odnosno grad Zadar, jedan je od domaćina ovog prvenstva, a glavna tajnica HOS-a Valentina Bifflin je istaknula da je to velika čast za Hrvatski odbojkaški savez.

'Organizacija Eura je veliko priznanje Hrvatskom odbojkaškom savezu, neizmjerno smo na to ponosni, no isto tako znamo da je i velika odgovornost na svima nama. Europsko prvenstvo je ogroman projekt koji zahtijeva puno rada i truda i nadamo se da ćemo ga okruniti ne samo uspjehom već i nakon godinu dana praznih dvorana omogućiti gledateljima da prisustvuju ozbiljnom sportskom spektaklu u predivnom Zadru. Našim djevojkama želimo svu sreću i uspjeh i nadamo se da će upravo ovo natjecanje biti prekretnica u odbojkaškim rezultatima i da će nas vratiti na puteve stare staze slave gdje naša odbojka i treba biti', rekla je Bifflin.

Europsko prvenstvo za odbojkašice započinje 19. kolovoza u četiri države - Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj.