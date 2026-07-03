Hrvatska u Torontu nadjačana na tribinama: Vatreni će imati gostujuću atmosferu

Vatreni će od 1 ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu snage odmjeriti s Portugalom. Ponovno se puno Hrvata okupilo prije utakmice, ali nažalost na stadionu Vatreni neće imati toliku podršku.

Naime, 35 minuta prije utakmice većina navijača na stadionu, van hrvatskog sektora, je u portugalskim bojama. To je ogromna suprotnost od susreta s Panamom kada su Hrvati bili apsolutna većina.

Razlog vjerojatno treba tražiti u izrazito skupim ulaznicama koje su išle i preko 3 tisuće eura. Prema slobodnoj procjeni, Hrvata na stadionu ima oko 5 tisuća, dok je ostatak kapaciteta u pravilu naklonjen Portugalu.

Tako će Vatrenima biti još teže igrati protiv zahtjevnog protivnika. Ipak, nema ništa slađe od toga kada se utiša protivničku atmosferu... Nadamo se da će tako biti i danas.