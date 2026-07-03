Novi igrač za Zmajeve: Mogao je nastupati za Srbiju i Njemačku, ali odabrao je BiH

pojačanje iz dijaspore

Novi igrač za Zmajeve: Mogao je nastupati za Srbiju i Njemačku, ali odabrao je BiH

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 00:04
  • Objavljeno 03.07.2026 u 00:04
Amil Šiljević
Amil Šiljević Izvor: Profimedia / Autor: Oliver Zimmermann / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Amil Šiljević, 19-godišnji vratar Eintrachta iz Frankfurta, jedan od perspektivnijih u svojoj generaciji, dobio je državljanstvo BiH te praktički odmah konkurira za reprezentaciju

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, porazom protiv domaćina SAD-a (2:0). No, i prije povratka u Sarajevo, ostvarili su jednu pobjedu izvan nogometnih terena.

"Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo BiH primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije BiH, kao osoba od osobite koristi za BiH u oblasti sporta, uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine", priopćili su iz Vijeća ministara BiH.

vezane vijesti

Pojačanje iz dijaspore

Riječ je o još jednom igraču koji je među Zmajeve stigao iz dijaspore. To je ujedno i bio plan NS BiH, kako bi stvorili momčad koja bi bila konkurentna tek za Euro 2028. godine. No, oni su toliko napredovali da su se plasirali na SP i ostvarili najveći rezultat u povijesti.

Što se tiče Šiljevića, on je rođen 2007. godine u Frankfurtu te trenutno brani za juniorsku i drugu momčad Eintrachta, s kojim ima potpisan ugovor do ljeta 2029. godine.

On slovi za jednog od perspektivnijih vratara u Njemačkoj, što potvrđuju i pozivi za mlađe selekcije Elfa. Kako piše Klix.ba, osim za Njemačku, Šiljević je mogao nastupati i za Srbiju, no odabrao BiH te je čak bio pozvan u U-21 reprezentaciju, iako nije imao pravo nastupa.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Junaka Španjolske pitali koga bi radije Hrvatsku ili Portugal: Evo što je odgovorio
kakva utakmica

kakva utakmica

Hrvatska saznala protivnika ako izbaci Portugal

najpopularnije

Još vijesti