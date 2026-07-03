Novi igrač za Zmajeve: Mogao je nastupati za Srbiju i Njemačku, ali odabrao je BiH

"Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo BiH primljen njemački državljanin Amil Šiljević , potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije BiH, kao osoba od osobite koristi za BiH u oblasti sporta, uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine", priopćili su iz Vijeća ministara BiH.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva , porazom protiv domaćina SAD-a (2:0). No, i prije povratka u Sarajevo, ostvarili su jednu pobjedu izvan nogometnih terena.

Pojačanje iz dijaspore

Riječ je o još jednom igraču koji je među Zmajeve stigao iz dijaspore. To je ujedno i bio plan NS BiH, kako bi stvorili momčad koja bi bila konkurentna tek za Euro 2028. godine. No, oni su toliko napredovali da su se plasirali na SP i ostvarili najveći rezultat u povijesti.

Što se tiče Šiljevića, on je rođen 2007. godine u Frankfurtu te trenutno brani za juniorsku i drugu momčad Eintrachta, s kojim ima potpisan ugovor do ljeta 2029. godine.

On slovi za jednog od perspektivnijih vratara u Njemačkoj, što potvrđuju i pozivi za mlađe selekcije Elfa. Kako piše Klix.ba, osim za Njemačku, Šiljević je mogao nastupati i za Srbiju, no odabrao BiH te je čak bio pozvan u U-21 reprezentaciju, iako nije imao pravo nastupa.