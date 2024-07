Hrvatska u šokantnoj završnici izgubila od Novog Zelanda, ali ipak izborila polufinale

No, s pobjedom protiv Novog Zelanda Hrvatska je mogla osigurati i prvo mjesto u skupini te dvoboj protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine B, a ovako konačni plasman ovisi o ishodu dvoboja Slovenija - Novi Zeland koji će se igrati u četvrtak. Za prvo mjesto Hrvatskoj treba pobjeda Slovenije do 28 koševa razlike, dok će u slučaju pobjede Novog Zelanda ili pobjede Slovenije s više od 28 razlike, Hrvatska biti druga.

Većim dijelom treće četvrtine Hrvatska je držala prednost, ali Novi Zeland je prvenstveno preko raspoloženog Toma Vodanovicha stigao do 72-72 minutu i pol prije isteka tog dijela igre. No, tada je Hezonja s dva uzastopna realizirana napada vratio Hrvatskoj prednost od pet koševa uoči posljednjih 10 minuta.

Hrvatska je slobodnim bacanjima Šarića povela 86-79 3:12 minuta prije kraja, no Novi Zeland je ubacio svih 11 posljednjih koševa i stigao do malo vjerojatnog preokreta. Junak Novog Zelanda u završnici dvoboja bio je Shea Ili koji je atraktivnim prodorima zabijao za 86-86 1:20 minuta prije isteka vremena te za vodstvo 88-86 37 sekundi prije kraja. Između tih Ilijevih ubačaja trice za Hrvatsku su promašivali Šarić i Filipović, a nakon drugog Ilijeva ubačaja odličnu priliku vratiti prednost Hrvatskoj otvorenom tricom iz kuta terena imao je Hezonja 19 sekundi prije isteka vremena, ali niti on nije pronašao put lopti kroz obruč. Odmah zatim napravljen je prekršaj na La'Efi, on je ubacio oba slobodna bacanja za 90-86, a Hezonja je zatim promašio još jednu tricu kojom je poraz Hrvatske bio zapečačen.

Polufinalni dvoboj Hrvatska će igrati u subotu s jedom od reprezentacija u skupini B u kojoj su domaćin Grčka, Dominikanska Republika te Egipat.