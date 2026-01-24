Hrvatska rukometna legenda: To je ono što je falilo...

HRVATSKA LOVI POLUFINALE

Hrvatska rukometna legenda: To je ono što je falilo...

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 24.01.2026 07:37
  • Objavljeno 24.01.2026 u 07:37
Mateo Maraš
Mateo Maraš Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30:29 (19:15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale.

I rezultati ostalih utakmica Skupine II idu na ruku Sigurdssonovoj momčadi. No, ono što je najvažnije, nakon loše igre i teškog poraza od Šveđana, naši su rukometaši protiv Islanđana pokazali da ipak - vrijede.

A što i je najviše nedostajalo? Objasnio je Zlatko Horvat, legendarni hrvatski rukometaš i dugogodišnji reprezentativac.

'Mentalna jačina je jako bitna. I tu su je pokazali. To je ono što je falilo, recimo, u utakmici sa Švedskom. Da su tada ostali malo mentalno jači i da su bili skoncentrirani, onda bi to puno, puno bolje izgledalo. Sada se vidjelo koliko su bili fokusirani, odradili su sve zadatke o kojima su se dogovorili', pojasnio je Horvat u razgovoru za Net.hr.

vezane vijesti

Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
  • Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
  • Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
  • Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
  • Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
  • Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026.
    +17
Hrvatska - Island, rukomet EP, 23.1.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BILI U UTRCI ZA NASLOV

BILI U UTRCI ZA NASLOV

Oslabljeni Hajduk dočekuje Istru; priliku dobiva igrač koji je bio hit prije tri godine?
BORBA ZA POLUFINALE

BORBA ZA POLUFINALE

Evo zašto je pobjeda Švedske protiv Slovenije dobra vijest za Hrvatsku
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Lacković nakon slavlja u svlačionici: Ovo niste vidjeli na TV-u, a govori puno toga o ovoj Hrvatskoj

najpopularnije

Još vijesti