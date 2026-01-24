Hrvatska rukometna legenda: To je ono što je falilo...

I rezultati ostalih utakmica Skupine II idu na ruku Sigurdssonovoj momčadi. No, ono što je najvažnije, nakon loše igre i teškog poraza od Šveđana, naši su rukometaši protiv Islanđana pokazali da ipak - vrijede.

A što i je najviše nedostajalo? Objasnio je Zlatko Horvat, legendarni hrvatski rukometaš i dugogodišnji reprezentativac.

'Mentalna jačina je jako bitna. I tu su je pokazali. To je ono što je falilo, recimo, u utakmici sa Švedskom. Da su tada ostali malo mentalno jači i da su bili skoncentrirani, onda bi to puno, puno bolje izgledalo. Sada se vidjelo koliko su bili fokusirani, odradili su sve zadatke o kojima su se dogovorili', pojasnio je Horvat u razgovoru za Net.hr.