Portugalski izbornik objasnio ključnu odluku u sastavu za Hrvatsku

Portugalski izbornik uvrstio je Rafaela Leãa od prve minute, a razlog je vrlo jasan: Hrvatska voli imati loptu, dok Portugal u takvom scenariju vidi prostor za brzu tranziciju.

'Hrvatska voli imati posjed lopte, a mi možemo iskoristiti tranziciju', rekao je Martínez za Sport TV.

Leão je upravo igrač za takav plan. Kada ima prostor ispred sebe, jedan je od najopasnijih krilnih napadača u Europi. Njegova brzina, snaga u prvom koraku i sposobnost da nosi loptu kroz veliki prostor mogu biti posebno važni protiv momčadi koja želi kontrolirati ritam utakmice kroz vezni red.

Martínez očito vjeruje da se upravo u tome krije portugalska prilika. Ako Hrvatska izgubi loptu u zoni izgradnje ili ostavi prostor iza bočnih igrača, Leão bi mogao biti jedan od ključnih igrača za napad na otvoreni teren.

Portugalski izbornik naglasio je i važnost obrambene discipline. Nije dovoljno samo čekati tranziciju. Portugal najprije mora zadržati kompaktnost, agresivnost i intenzitet koji je pokazao u prethodnoj utakmici: 'Moramo zadržati obrambeni intenzitet koji smo pokazali u prošloj utakmici i nadograđivati ostale segmente naše igre', poručio je Martínez.

To je vjerojatno i glavni taktički okvir Portugala za Hrvatsku: Čvrsta obrana, agresivno zatvaranje prostora i brzi izlazak preko igrača koji mogu kazniti svaki izgubljeni hrvatski posjed. Martínezova odluka s Leãom zato nije samo izbor jednog igrača. Ona otkriva kako Portugal misli napasti Hrvatsku.

Portugal: Costa; Mendes, Dias, Veiga, Cancelo - Neves, Vitinha, Fernandes - Leao, Ronaldo, Neto

Hrvatska: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir