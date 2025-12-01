Modrić potpisao za Real i zatekao Ronalda na stolu za masažu; evo što mu je Portugalac rekao

U ljeto 2012. godine Luka Modrić, nakon mučni pregovora Tottenhama s Realom, ipak je iz Londona stigao u Madrid. I prisjetio se tih dana.

'Koliko je teško, kakav respekt i kakav strah imaju kada igraju s Realom. I to je razlika koja Real izdiže od ostalih. Osjećaj koji ti daje Bernabéu je nešto nevjerojatno - to strahopoštovanje. Teško je za opisati dok to ne doživiš, dok ne izađeš na taj stadion, dok ne istrčiš igrati', rekao je bivši kapetan Real Madrida te se prisjetio svog prvog dana u Kraljevskom klubu:

'Prvog dana, odradio sam liječničke preglede, predstavljanje na stadionu. Popodne je bio trening, ulazim u kamp Valdebebas, prvi me dočekuje Iker Casillas van svlačionica i kaže - dobro došao, osjećaj se kao kod kuće... Zatim sam ušao u svlačionicu, kad ono - veći od većeg: Cristiano, Karim, Higuaín, Xabi Alonso. Cristiano je taman bio na stolu na masaži i rekao - napokon si došao!“