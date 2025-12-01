(NE)USPJEH PRVAKA

Modrić potpisao za Real i zatekao Ronalda na stolu za masažu; evo što mu je Portugalac rekao

S.Š.

01.12.2025 u 20:58

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo
Luka Modrić i Cristiano Ronaldo Izvor: EPA / Autor: KATIA CHRISTODOULOU
Bionic
Reading

Specijal sa Slavenom Bilićem, koji se emitira na Arena sport kanalima, donosi iskrenu priču o ključnim trenucima karijere nogometnog velikana. U dvanaestoj epizodi treće sezone poznate emisije, Luka je s gledateljima podijelio dojmove i sjećanja na razdoblje odlaska u Tottenham, veliki transfer u Real Madrid te susrete s najvećim nogometnim zvijezdama.

U ljeto 2012. godine Luka Modrić, nakon mučni pregovora Tottenhama s Realom, ipak je iz Londona stigao u Madrid. I prisjetio se tih dana.

vezane vijesti

'Koliko je teško, kakav respekt i kakav strah imaju kada igraju s Realom. I to je razlika koja Real izdiže od ostalih. Osjećaj koji ti daje Bernabéu je nešto nevjerojatno - to strahopoštovanje. Teško je za opisati dok to ne doživiš, dok ne izađeš na taj stadion, dok ne istrčiš igrati', rekao je bivši kapetan Real Madrida te se prisjetio svog prvog dana u Kraljevskom klubu:

'Prvog dana, odradio sam liječničke preglede, predstavljanje na stadionu. Popodne je bio trening, ulazim u kamp Valdebebas, prvi me dočekuje Iker Casillas van svlačionica i kaže - dobro došao, osjećaj se kao kod kuće... Zatim sam ušao u svlačionicu, kad ono - veći od većeg: Cristiano, Karim, Higuaín, Xabi Alonso. Cristiano je taman bio na stolu na masaži i rekao - napokon si došao!“

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SHNL

SHNL

Pojavila se informacija da je Hajduk zvao Carevića; evo što on kaže o tome
GLAVOBOLJA ZA TRENERA

GLAVOBOLJA ZA TRENERA

Ogromni problemi za Dinamo pred derbi s Hajdukom! Pogledajte kako je najbolji igrač na nosilima napustio travnjak
(NE)USPJEH PRVAKA

(NE)USPJEH PRVAKA

Modrić potpisao za Real i zatekao Ronalda na stolu za masažu; evo što mu je Portugalac rekao

najpopularnije

Još vijesti