Hrvatska danas igra za polufinale SP-a! Evo kad i gdje ju možete gledati

Bit će to jubilarni 10. međusobni ogled Hrvatske i Mađarske na Svjetskim prvenstvima, a da se radi o izjednačenim suparnicima pokazuje i omjer u prethodnih devet utakmica. I Hrvatska i Mađarska ostvarile su po četiri pobjede uz jedan remi.



'To će biti utakmica koja može stati u jednu loptu, jedan blok. Ono što mi moramo znati je da imamo kvalitetu za dobiti ih. U zadnje vrijeme smo ih pobjeđivali, što opet ne mora ništa značiti. Ali, da ćemo postaviti kao da sutra ne postoji, da ćemo se postavit s jednim sportskim bezobrazlukom koji je potreban, to je sigurno. Dat ćemo sve od sebe za ući u borbu za medalju', najavio je hrvatski izbornik Ivica Tucak te dodao:

'Ova momčad zna pobijediti utakmicu, to se stvara, a to je možda najteži proces u sportu. Isto tako, moramo biti svjesni da ukoliko u nedjelju ne budemo na 100 posto svojih mogućnosti, izgubit ćemo. U nedjelju uistinu moramo biti švicarski sat, onaj podmazani mehanizam nepogrešivosti. Do detalja. Siguran sam da to možemo. Vjerujem u svoje momke, u sebe, u sve nas. Budite sigurni da ćemo poginuti i da ćemo napraviti sve. Došli smo ovdje obraniti svjetsko zlato i znamo da je nikad teži put, počevši od grupe preko ove nokaut faze. Tako je kako je, ali budite sigurni da nisu ni oni veseli što igraju protiv Hrvatske.'