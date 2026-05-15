radi se punom parom

Pogledajte kako napreduje kamp Vatrenih u Velikoj Gorici: HNS objavio nove fotografije

I.Ž.

15.05.2026 u 18:28

HNS kamp Velika Gorica
HNS kamp Velika Gorica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije / Kamgrad / HNS
Povjerenstvo za koordinaciju projekta izgradnje kampa Hrvatskog nogometnog saveza održalo je terensku sjednicu na samoj lokaciji u Velikoj Gorici kako bi pratilo napredak radova i tijek izgradnje, objavio je HNS

Krovnu organizaciju hrvatskog nogometa predstavljali su dopredsjednik Nenad Horvatić, ujedno i predsjednik Komisije za infrastrukturu, glavni tajnik Josip Tomaško, tajnik Vladimir Iveta i voditeljica odjela infrastrukture Andrea Dokuš, a terensku sjednicu u ime Ministarstva sporta i turizma održali su glavni savjetnik Ivan Dodig, načelnik sektora Darko Vučić i voditeljica službe Nataša Muždalo, objavio je HNS na službenim stranicama.

Tijekom obilaska gradilišta predstavljena je trenutačna faza realizacije projekta, svi su usuglašeni da radovi napreduju prema planiranoj dinamici i u skladu sa zadanim rokovima, što potvrđuje kvalitetnu koordinaciju svih uključenih sudionika projekta. Sudionici sjednice izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim tijekom izgradnje te naglasili važnost nastavka učinkovite suradnje kako bi projekt bio dovršen prema predviđenom planu.

HNS kamp Velika Gorica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije / Kamgrad / HNS

Poseban naglasak stavljen je na stratešku važnost ulaganja u nogometnu infrastrukturu za daljnji razvoj hrvatskog nogometa. Kamp Hrvatskog nogometnog saveza predstavlja jedan od ključnih projekata koji će omogućiti još kvalitetnije uvjete za rad i razvoj svih reprezentativnih selekcija, edukaciju stručnih kadrova te dodatno unaprijediti sustav razvoja mladih nogometaša.

HNS kamp Velika Gorica Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije / Kamgrad / HNS

Zaključeno je da će realizacija ovog projekta imati dugoročan pozitivan učinak na hrvatski nogomet i stvoriti preduvjete za nastavak sportskih uspjeha na svim razinama. Sredstva za izgradnju kampa HNS-a osigurala je Vlada Republike putem Ministarstva turizma i sporta.

