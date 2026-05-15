Dinamo objavio detalje velike proslave dvostruke krune na Maksimiru, to će biti povijesni dan

Modri će tako pred svojim navijačima zaključiti sezonu slavljem dvostruke titule, a cijela priča dobiva dodatnu emociju zbog mogućnosti da to bude posljednja velika proslava naslova na 'starom' Maksimiru!

Za navijače Dinama to bi mogao biti jedan od posljednjih velikih trenutaka na stadionu koji je desetljećima bio središte najvećih klupskih pobjeda, slavlja i trofejnih večeri. Zbog toga je objava detalja proslave odmah privukla veliku pažnju među navijačima, koji će posljednju ovosezonsku utakmicu čekati i kao sportski i kao emotivni događaj.

Naime, Dinamo bi početkom proljetnog dijela sljedeće sezone trebao preseliti na stadion u Kranjčevićevoj, dok nakon toga slijedi rušenje Maksimira i izgradnja novog stadiona. Upravo zato nadolazeća proslava ne nosi samo slavlje zbog osvojenog naslova, nego i poseban simbolički naboj.

'Od jutra do mraka - znate gdje ste sljedeću subotu... ...jer ovaj put ne idemo nigdje. Ostajemo doma. Po posljednji put u povijesti, 23. svibnja slavimo osvajanje duple krune na našem 'starom' Maksimiru.

Svjesni smo da je mnogima teško povjerovati u to. Vjerujte, i nama je. Bit će to zadnja proslava duple krune na betonu na kojem su odrastale generacije plavih kibica. Na kojem se trčalo, skakalo, ustajalo i padalo. Gdje se plakalo od sreće i od tuge, gubilo glas, stjecalo prijatelje. Na mjestu gdje se nije samo pobjeđivalo i ponekad gubilo na terenu, nego opiralo nepravdi, borilo za naš identitet, branilo naše boje, živjelo naše ideale i pisalo slavnu priču Građanskog nogometnog kluba Dinamo.

Ovo mjesto koje dom je svima nama tog će dana živjeti i disati plavo od jutra do kasno u noć. Onako kako i zaslužuje. Šampionski.', objavio je Dinamo na društvenim mrežama.