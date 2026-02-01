Hrvat na udaru danske javnosti: 'Čudno i besmisleno ponašanje'

Sponzor rubrike
Reakcija hrvatskog vratara Mateja Mandića nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu izazvala je burne reakcije u Danskoj.
Iako je Mandić nakon utakmice objasnio da njegova gesta nije bila osobna, dio danske javnosti i stručnjaka smatra da je u tom trenutku postupio pogrešno.
Nakon pobjede Hrvatske nad Islandom u utakmici za treće mjesto, Mandić je potrčao uz rub terena i gestom prsta na ustima ušutkivao publiku u dvorani u Herningu, gdje su domaći navijači tijekom cijelog susreta glasno navijali za Island. Taj potez izazvao je oštre kritike u danskim medijima.
Rukometni stručnjak danske televizije TV2 Peter Bruun Jørgensen smatra da Mandićeva reakcija nije bila primjerena trenutku.
‘Čudno je da, umjesto da bude sretan zbog osvajanja bronce, što je velik uspjeh za Hrvatsku, radi nešto ovakvo. To izgleda potpuno besmisleno. Trebao je slaviti sa suigračima, a ne se baviti publikom’, rekao je Jørgensen.
Dodao je kako su takve situacije sastavni dio sporta te da se igrači moraju znati nositi s pritiskom s tribina.
‘Publika ima pravo navijati kako želi. To je dio sporta i igrači to moraju prihvatiti’, istaknuo je danski stručnjak.
Mandić je nakon susreta naglasio da nikoga nije želio uvrijediti te da je riječ bila o reakciji u žaru borbe, no u Danskoj se o tom potezu i dalje raspravlja, unatoč tome što je Hrvatska osvojila vrijednu brončanu medalju.