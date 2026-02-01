Hrvat na udaru danske javnosti: 'Čudno i besmisleno ponašanje'

Iako je Mandić nakon utakmice objasnio da njegova gesta nije bila osobna, dio danske javnosti i stručnjaka smatra da je u tom trenutku postupio pogrešno.

Nakon pobjede Hrvatske nad Islandom u utakmici za treće mjesto, Mandić je potrčao uz rub terena i gestom prsta na ustima ušutkivao publiku u dvorani u Herningu, gdje su domaći navijači tijekom cijelog susreta glasno navijali za Island. Taj potez izazvao je oštre kritike u danskim medijima.

Rukometni stručnjak danske televizije TV2 Peter Bruun Jørgensen smatra da Mandićeva reakcija nije bila primjerena trenutku.

‘Čudno je da, umjesto da bude sretan zbog osvajanja bronce, što je velik uspjeh za Hrvatsku, radi nešto ovakvo. To izgleda potpuno besmisleno. Trebao je slaviti sa suigračima, a ne se baviti publikom’, rekao je Jørgensen.