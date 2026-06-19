HRT-ov stručni komentator nakon Džekina intervjua: 'Čudna pitanja, ali dobro, netko im je dozvolio da to kažu'

Visok poraz Bosne i Hercegovine od Švicarske (4:1) izazvao je brojne reakcije u regiji, a zanimljiv komentar stigao je i iz studija HRT-ove emisije Americana.

Nakon što je emitiran intervju Edina Džeke poslije utakmice, stručni sukomentator Vedran Ješe osvrnuo se ne samo na nastup Bosne i Hercegovine, već i na ton pitanja koja su kapetanu Zmajeva postavljali novinari.

"Iznenadio me novinar ovim pitanjima, malo su bila čudna. Ali, naravno, netko mu je dozvolio da ih postavi", rekao je Ješe.

Bivši nogometaš smatra kako se nakon poraza od Švicarske stvorio dojam da je reprezentacija Bosne i Hercegovine praktički ostala bez izgleda za prolazak skupine, iako situacija na tablici govori drukčije.

Prema njegovom mišljenju, poraz jest težak, ali ne i koban.

"Ako dobiju Katar, oni imaju četiri boda i prolaze dalje", zaključio je Ješe.

Njegove riječi dolaze nakon utakmice u kojoj je Bosna i Hercegovina dugo bila u rezultatskom priključku, no završnicu susreta obilježili su crveni karton Tarika Muharemovića i potpuni raspad momčadi u posljednjih petnaestak minuta.

Kapetan Edin Džeko nakon utakmice nije tražio izgovore.

"Možda će na kraju odlučivati gol-razlika", poručio je iskusni napadač, svjestan da je konačnih 4:1 dodatno zakompliciralo situaciju u skupini.

Ipak, Ješe smatra da u bosanskohercegovačkom taboru nema razloga za predaju.

Posljednje kolo protiv Katara moglo bi odlučiti cijelu skupinu, a Zmajevi još uvijek sami odlučuju o svojoj sudbini.