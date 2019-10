Hoće li Niko Kovač popustiti i tako primiriti svlačionicu Bayerna ili će nastaviti prkositi?

U osmom kolu njemačkog nogometnog prvenstva Bayern gostuje kod Augsburga (subota, 15.30), a Niko Kovač je pred novinarima opet morao razgovarati o problemima u svlačionici

I pojedini igrači su stali u obranu Müllera, ali zna se da posljednju riječ ima upravo Kovač. Iako se pretpostavljalo da će hrvatski stručnjak pokušati primiriti situaciju tako što će njemačkog napadača gurnuti na teren od prve minute protiv Augsburga to nije sigurna opcija.

'Ne mogu reći tko će igrati. Moja izjava prije Hoffenheima je bila pogrešna, pogrešno sam to artikulirao. Razgovarao sam s Thomasom i on je to razumio, sve je raščišćeno', rekao je Kovač na konferenciji, a ta pogrešna izjava bila je 'Ako nam ponestane ljudi, Müller će sigurno dobiti minutažu', pa ispada da ovaj golgeter može na travnjak samo ukoliko drugi otpadnu zbog raznih razloga (ozljede, kartoni...).