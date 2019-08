Hoće li Bišćanova Rijeka u Europi povući rizičnu odluku koja je skupo koštala Osijek?

Uoči okršaja s Aberdeenom svi se pitaju hoće li Igor Bišćan odmarati igrače u dvobojima protiv Slavena i Gorice, što se nije pokazalo najboljim u slučaju Osijeka, a ni Hajduku se rotacije nisu isplatile…

Razočaravajući je to rasplet europskog ljeta naših klubova, no Igor Bišćan i njegovi igrači još mogu ispraviti situaciju, protiv škotskog Aberdeena kojem će se pokušati osvetiti za poraz iz 2015. godine.

Odmaranje igrača i silne rotacije zaštitni su znak Nenad Bjelice otkad je u Dinamu i to dobro funkcionira, no drugi naši klubovi čini se da si to ne mogu priuštiti. Igor Bišćan morat će dobro razmisliti koji će potez povući u ovoj fazi sezone, nakon što su se u Hajduku i Osijeku već opekli te potvrdili da ono što se čini logičnim ne mora donijeti pozitivan rezultat…