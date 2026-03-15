HNL legenda o Hajduku i Livaji: 'Ponekad se osjećam kao da gledam Potjeru'

Hajduk je u 26. kolu SuperSport HNL s 2:1 svladao Lokomotivu na Poljudu. Marko Livaja vratio se u prvi sastav i odmah to začinio pogotkom. Bio je to 100. pogodak sjajnog napadača u dresu Splićana. Nakon utakmice, Livaja je bio jako otvoren u izjavi.

Osim odnosa s trenerom Garcijom i ozljede, Livaja se dotaknuo i pitanja novog ugovora.

'Neka se klub izjasni po tom pitanju, ja sam se već dogovorio tri puta', ironičan je bio Livaja.

Očekivano ta izjava Livaje bila je jedna od tema u MAXSportovoj emisiji Studio SuperSport HNL. Izjavu su kratko prokomentirali Gordon Schildenfeld i Zoran Zekić.

'Ja bih Livaju stavio protiv Dinama bez dileme. On je igrač koji donosi prevagu na terenu. Ima jako puno taktičkih opcija preko njega. On ti može riješiti utakmicu i to ti znači puno. Vezano za ugovor to je Hajdukova politika u koju ne bih ulazio', započeo je Schldenfeld.

'Mislim da se ta situacija već trebala riješiti. Ono što je Livaja napravio za Hajduk je nemjerljivo. Treba tu biti pošten u razgovoru i odnosu. Pitanje koliko se Garcia i Livaja mogu složiti u tim idejama. Ponekad se osjećam kao kada gledam Potjeru u fotelji. Sve znam, a da dođem tamo ne bih puno znao', dodao je Zekić.