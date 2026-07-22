Hezonji propao odlazak u NBA ligu?! Otkriveno što se dogodilo u posljednji trenutak

Mario Hezonja (31) je u ponedjeljak, posljednjeg dana predviđenog ugovorom, obavijestio Real Madrid da želi iskoristiti mogućnost odlaska u NBA uz plaćanje odštete od milijun dolara .

'Međutim, hrvatski reprezentativac još nije dostavio ponudu nekog NBA kluba niti je uplatio iznos potreban za aktivaciju klauzule', tvrdi Marca.

Upravo bi taj detalj mogao biti ključan u cijelom slučaju. Prema kolektivnom ugovoru španjolske košarkaške lige ACB, igrač mora istodobno poslati službenu obavijest o odlasku i uplatiti iznos izlazne klauzule, što u Hezonjinom slučaju nije učinjeno.

Kako bi pokušali riješiti nastalu situaciju, Hezonjini zastupnici kontaktirali su Real Madrid i ponudili povećanje iznosa odštete kako bi klub pristao na njegov odlazak.

Zbog neispunjene klauzule madridski klub sada ima povoljniju poziciju u pregovorima. Real može pokušati ostvariti veću financijsku korist od odlaska hrvatskog krilnog igrača, ali prema postojećim pravilima ima i mogućnost zadržati ga unatoč njegovoj želji da napusti klub.

Ipak, prema navodima Marce, u Realu više ne računaju ozbiljno na Hezonju jer su u srijedu doveli finskog reprezentativca Mikaela Jantunena, dosadašnjeg igrača Fenerbahčea, a istovremeno razmatraju mogućnost izjednačavanja ponude Valencije za povratak Eli Johna Ndiayea.

'Hezonjina odluka nije potpuno iznenađenje. Nakon što je početkom veljače promijenio zastupnika i svoju budućnost povjerio poznatom agentu Mišku Ražnatoviću, očekivalo se da bi hrvatskog košarkaša moglo čekati turbulentno ljeto', navodi dnevnik sa sjedištem u Madridu.

Tvrdi da je Hezonja čekao posljednji trenutak za objavu odlaska iz Madrida jer 'nije pronašao NBA ponudu koja bi zadovoljila njegove sportske i financijske ambicije.'



Prema informacijama američkog novinara Marca Steina, nekoliko NBA momčadi pokazalo je interes, ali riječ bi uglavnom bila o ugovorima bez potpune garancije, koji bi se mogli lako raskinuti.

Druga opcija za Hezonju je ostanak u Europi i prelazak u drugi euroligaški klub. U njegovom ugovoru s Real Madridom, koji istječe u ljeto 2029., postoji izlazna klauzula samo za odlazak u NBA, dok za prelazak u neki drugi europski klub takva mogućnost nije predviđena.

Ako ne uspije izboriti mjesto u NBA ligi i američka momčad raskine ugovor s njim, Hezonja bi tada mogao slobodno birati novu sredinu. Klubovi s velikim financijskim mogućnostima, poput Dubai Basketa i Olympiacosa, prate razvoj situacije i bili bi spremni ponuditi mu angažman.

Hezonja je već bio u središtu pozornosti prije dvije godine, kada je prema pisanju medija bio postigao dogovor s Barcelonom, a onda potpisao novi petogodišnji ugovor s Real Madridom.

'U jednom od najnepredvidljivijih prijelaznih rokova posljednjih godina teško je predvidjeti konačan rasplet nove Hezonjine sage, u kojoj je hrvatski reprezentativac ponovno u središtu pozornosti europske košarke', zaključuje Marca.