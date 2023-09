Hajdukovo slavlje u Slavonskom Brodu; 'šesticom' počastili Omladinca

Bio je to posljednji od pet susreta u kojoj je s klupe momčad vodio pomoćni trener Adnan Čustović umjesto suspendiranog glavnog trenera Ivana Leke.

To se nije dogodilo niti ovoga puta. Splićani nisu dozvolili nikakvo iznenađenje i pitanje pobjednika razriješili su u prvom poluvremenu postigavši tri gola. U nastavku su još tri puta tresli mrežu suparnika.

Hajduk je poveo u 16. minuti golom Marka Livaje . Dario Melnjak je ubacio s lijeve strane, a Hajdukov kapetan lijepo nogom pogodio za 1:0. Domaćin se dobro držao do završnice prvog dijela, no u posljednjim minutama Splićani su zabili još dva gola.

Hajdukov suparnik je član Međužupanijske lige Slavonski Brod - Požega, odnosno natječe se u petom razredu hrvatskog nogometa. Zanimljivo, Hajduk je s Omladincem već jednom odigrao prijateljski susret, bilo je to 2004. godine u Gornjoj Vrbi, a Bijeli su tada pobijedili rezultatom 8:0.

Novi gol vidjeli smo u 53. minuti, Kalik je pucao, Tihomir Soltoković je sjajno obranio no lopta se odbila do Livaje koji je glavom spustio do Lauša, a ovaj pogodio za 4:0.