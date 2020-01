'Dinamo je za mene uvijek bio pojam, a ni danas ne znam koliku sam plaću imao. Da, na treninge sam putovao po sat i pol busom i tramvajem'

S Andrejom Panadićem prisjetili smo se njegove nogometne karijere i prokomentirali aktualna događanja u najpopularnijem sportu na svijetu te njegovom Dinamu, za koji je posebno vezan od malih nogu

'Sa 17 godina igrao sam za prvu ekipu u trećoj ligi i primijetili su me u Dinamu. Bio sam već pozivan na te razne selekcije i prijateljske utakmice za drugu momčad Dinama. Došao me onda gledati i trener Skoblar na stadion u Gorici i baš u toj utakmici kao stoper zabio sam tri komada, dva iz igre i jedan iz penala.'

'Krenulo je još dok sam bio klinac. Došao bih iz škole, bacio torbu sa strane i po cijele dane igrao nogomet. Tako je bilo do devete godine, kada je bila selekcija. Noć prije selekcije nisam uopće spavao od straha da ne bih slučajno ostao izvan ekipe. Tako je to onda bilo. Radila se selekcija, došlo je 200-tinjak klinaca pa ti prođi. Tako je to krenulo na starom Radniku', kaže Panadić pa nastavlja:

'On je primjer toga, da. Izvanredan talent, ali išao je okolo i borio se. Tu važnu ulogu igra povjerenje trenera, zatim menadžeri i niz drugih faktora. Danas igrači odlaze jako mladi i to je činjenica i na to se ne treba žaliti. To je jednostavno tako. No za mene igrač ima potencijala i s 25 godina. Treba mu samo pomoć čovjeka koji će ga prepoznati i vidjeti nešto drugačije, treba mu prilika. Lijepo je da mladi igrači već s 15, 16 godina dobiju velike ugovore, ali ni s 25 igrač nije star.'

'Kada je bila plaća, došao sam kod blagajnice i koliko mi je dala, tolika mi je bila mjesečna plaća'

Kakav mu je bio ugovor u Dinamu? Je li mogao dobro živjeti od toga?

'Iskreno, pojma nemam. Imam ugovor doma, a da ga nekome pokažem, samo bi se nasmijao. Tamo apsolutno ne piše ništa. Kada je bila plaća, došao sam kod blagajnice i koliko mi je dala, tolika mi je bila mjesečna plaća. Nisam ni razmišljao o tome. Moj tata i oni koji su me vodili nisu znali u to vrijeme pregovarati oko ugovora ili aneksa ili čega već. Danas se sve zna u detalje. Nas nije bilo ni briga za to. Možda ugovor nije bio najbolji za mene, ali ti ljudi su mi omogućili da dođem do Dinama, kluba koji je za mene uvijek bio pojam', kaže Panadić pa dodaje:

'Nije mi bilo nikada teško ići dva puta dnevno iz Gorice na Maksimir, a išao sam busom i tramvajem godinu dana, sve dok nisam dobio automobil Yugo. U ono vrijeme još nije bilo ni zaobilaznice pa mi je trebalo sat i pol do stadiona. Išao bih brzom linijom do Glavnog kolodvora i onda tramvajem do Borongaja pa pješke do stadiona. Snijeg, kiša, nema veze... To mi je došlo kao regeneracija, neki imaju treninge regeneracije, a ja sam se šetao do tramvaja i busa. I ništa mi nije bilo teško.'

Kakav je po njegovom mišljenju bio tadašnji Dinamo?

'Ma joj, meni je bilo super čim sam došao i vidio sve te dečke koji su igrali. Koja su to imena, koji su to ljudi, meni je to bio pojam. Htio sam samo pokazati da sam bolji, jači i da to mogu. Jako brzo sam ušao u ritam i dobio povjerenje jer su shvatili da to mogu. Nije mi bio nikakav problem ni igrati, ni pucati penal pred 35.000 ljudi. To mi je bilo kao da sam rođen za to. Tada su se nakon neriješenog pucali penali, ali meni to nije bio nikakav problem.'