Gvardiol opet zabio i poveo City do važne pobjede u borbi za naslov prvaka

Arsenal je do velike prednosti od 3-0 stigao u prvih 45 minuta, dva od ta tri gola "topnici" su postigli nakon udaraca iz kuta i vrlo slabih reakcija domaće obrane. Prvi pogodak bio je autogol Hojbjerga (15-ag) koji je glavom poslao loptu u vlastitu mrežu, na 2-0 povisio je Saka (27) iz protunapada nakon što su domaći tražili kazneni udarac zbog starta na Maddisonu u gostujućem kaznenom prostoru no njihovim zahtjevima nije udovoljeno, da bi trći gol postigao Havertz (38) koji je ostao nečuvan na metar od gola kod kornera. U nastavku su domaći prvo smanjili kada je Romero (64) iskoristio veliku pogrešku vratara Raye da bi Son (87-11m) s bijele točke pogodio za 2-3 no do kraja utakmice Tottenham ipak nije uspio zabiti i treći gol kojim bi izbjegao poraz.

Nozzingham Forest je 17. sa 26 bodova, jednim više od 18. Luton Towna, a dva više od 19. Burnleyja koji su u zoni ispadanja..

Tottenham je ostao peti sa 60 bodova, sedam manje uz dvije utakmice manje od četvrte Aston Ville.