Gorica uoči okršaja s Dinamom ostala bez ponajboljeg napadača; hit igrač iz prošle sezone ekspresno napustio klub

Gorica je prodala svojeg napadača Lukasza Zwolinskog u Lechiju iz Gdanska

Iako je prvotno bilo dogovoreno da 26-godišnji napadač potpiše ugovor s Lechijom, a onda u Gorici ostane do početka srpnja, odnosno do kraja sezone, sami Zwolinski je inzistirao na tome da odmah potpiše za novi klub. Sportske novosti pišu kako je baš Zwolinski inzistirao na tome da što prije ode jer je Poljacima više odgovaralo da dođe na ljeto kada ne bi trebali platiti odštetu. Ovako su morali pregovarati s Goricom koja je tražila pola milijuna eura. Kako je Lechia nudila puno manje, dogovor je pao negdje na sredini, na 200.000 ili 250.000 eura.

Gorica je tako uoči nedjeljnog okršaja s Dinamom u 17:30 ostala na samo jednom klasičnom napadaču, Senegalcu Cherifu Ndiayeu. Novu situaciju je prokomentirao trener Gorice Sergej Jakirović.

'Odlazak Zwolinskog je sigurno gubitak za nas jer je bio važan kotačić u našoj igri, a posebno dobro je odigrao prošle sezone kada je s 14 golova bio i najbolji klupski strijelac. Ove sezone ga je dosta omela ozljeda, ali je u završnici polusezone i na pripremama najavio povratak u pravu formu', rekao je Jakirović pa dodao:

'Kada igrač uđe u zadnjih šest mjeseci ugovora, može potpisati za bilo koga, a to je on i napravio. Želimo mu svu sreću u novom klubu, a nama ostaje hitno reagirati na tržištu i do kraja prijelaznog roka dovesti novog napadača', prenose Sportske novosti.