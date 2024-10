Gazda Lazija otkrio zašto je Igor Tudor dobio otkaz: Ponašao se kao vlasnik kluba

No, na kraju je Igor Tudor dobio - otkaz! Sad je vlasnik rimskog velikana Claudio Lotito otkrio što se u stvari dogodilo.

'Bio sam u dobrim odnosima sa Sarrijem. On ima svoj stav, ali imali smo dobru kemiju temeljenu na međusobnom poštovanju. No, nakon jedne loše utakmice na Olimpicu primijetio sam da je momčad izgubila želju za borbom. On se složio i poslao igrače na dodatni trening. Ipak, neki igrači to nisu dobro prihvatili. To je pokazalo da postoji dubok problem. Sarri je shvatio da više ne može voditi svlačionicu, pa je dao ostavku', prisjetio se Lotito koji je kao Sarrijevog nasljednika doveo hrvatskog trenera Igora Tudora.

'Moram priznati da je Tudor izazvao pozitivnu reakciju momčadi. Međutim, na kraju sezone rekao je da moramo napraviti drastične promjene, među kojima je i to da prodamo igrače za koje je rekao da rade probleme', pričao je Lotito te otkrio:

'Shvatio sam da ga moram otpustiti jer se osjećao i ponašao kao vlasnik kluba!'