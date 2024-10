Novak Đoković hejterima: Žao mi je onih koji žele da odem, još ćete me gledati

'To je legitimno pitanje. U dubini duše osjećam da još mogu osvajati Grand Slam titule. Ono što me i dalje motivira da se natječem, posebno na Grand Slamovima, je taj osjećaj da sam i dalje kandidat za te trofeje. Također, volim igrati za Srbiju u Davis Cupu', kazao je Đoković te dodao:

'Uz sve to, tenis mi i dalje pruža najveću platformu za ostvarivanje drugih interesa, bilo da su to poruke koje želim dijeliti, društveni projekti, poslovni planovi ili gradnja mog brenda i naslijeđa. Uživam u procesu, a on mi donosi mnoge koristi, pa zašto onda be bih nastavio?'

Novak Đoković je svjestan da mnogi misle da bi trebao završiti karijeru dok je na vrhu...



'Neki kažu – osvojio si sve, reci 'zbogom'. S druge strane, ima onih koji misle da bih trebao nastaviti dok osjećam da mogu osvajati Grand Slam titule. Bliži sam ovom drugom stavu. Možda se predomislim, ali trenutno osjećam da želim nastaviti. Istina, putovanja i pronalaženje motivacije postaju sve teži, pogotovo zbog djece, ali i dalje imam nešto što me pokreće. Žao mi je onih koji bi željeli da se povučem - morat će me gledati još neko vrijeme', kazao je Novak Đoković te zaključio:



'Ne znam što budućnost nosi. Bit ću spontan i vidjet ću kako se osjećam u datom trenutku. I dalje planiram natjecati se i igrati sljedeće sezone. Hajde da vidimo kako će ići...'