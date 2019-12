Gabriel Jesus s tri gola prekinuo Dinamovu europsku bajku, a onda je 'modrima' život zagorčala i Atalanta

Nogometaši Dinama nadali su se da bi u Maksimiru, pred svojim navijačima, mogli iznenaditi Manchester City. Nažalost, to su ostala samo nadanja jer City ipak kategorija više i konačnih 4:1 za Guardiolinu momčad potvrda su odnosa snaga. No, Dinamu na ruku nije išao ni rezultat iz Harkiva, jer Atalanta je pobijedila Šahtar te preskočila i 'modre' ali i Ukrajince. Dinamo je tako ostao na dnu C skupine i bez tzv. 'europskog proljeća'

Iako je Manchester City uoči ove utakmice imao osigurano prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala Lige prvaka, Pep Guardiola nije nimalo podcijenio Dinamo, te je na teren poslao dobar dio igrača s kojima je slavio na Etihadu. Tek su četvorica bila novih, s time da je na njihov ulazak utjecalo što su neki bili ozlijeđeni (Sergio Agüero), odnosno imali žute kartone (Fernandinho).

S istim se problemom borio i Dinamov trener Nenad Bjelica, koji je zbog žutih kartona ostao bez Perića i Theophilea-Catherinea. Utjecalo je to i na promjenu u sustavu igre, jer u Manchesteru je Dinamo zaigrao u sustavu 3-5-2, a sada se Bjelica odlučio na formaciju 4-3-3, vrativši Ademija u zadnju liniju. Iako je City od prve minute imao loptu više u svom posjedu, nije moglo početi bolje za Dinamo. Nakon terenskog ispitivanja snaga, u desetoj minuti Kadzior je prebacio zadnju liniju Cityja, a tamo je loptu dočekao Dani Olmo i iz voleja, iz prve, zahvatio loptu te je poslao pokraj Claudija Brava u mrežu. Naravno, i za opće urnebes na maksimirskim tribinama, kojima nije smetalo što je u zraku bilo 0°C. Nakon primljenog gola City se dodatno uozbiljio, dok su domaćini mudro čekali priliku nakon eventualne njihove greške ili iz brze kontre. I imao je City priliku u 15. minuti, no nakon Mendyjevog ubačaja Moubandje je bio na pravom mjestu i izbio loptu ispred Mahreza. U 18. minuti vidjeli smo novu opasnost pred Livakovićevim golom, ali hrvatski je reprezentativni golman dobro ispratio Gundoganov udarac s nekih 18 metara. I jednu odličnu prigodu dočekao je Nikola Moro, izborio se za loptu na sredini terena, jurnuo u kontru, ali umjesto da loptu pošalje na desnu stranu, prema usamljenom Olmu, on je tražio Oršića. I pogriješio. Dani Olmo zato se sam u 29. minuti izborio za novu priliku, ali nakon trke uz Garciju poslao je loptu preko gola. Dvije minute nakon Olmovog udarca, glavom je pucao i Oršić, ali Bravo je pratio kamo lopta leti. Ipak, u 34. minuti, nakon sporne situacije, jer Dinamov je igrač ostao ležati na travnjaku, a sudac Del Cerro Grande nije prekidao igru, gosti su stigli do izjednačenja. Naime, Jesus je srušio Dilavera, dok je na terenu ostao i Moro, ali gosti su mirno nastavili s igrom, nakon čega je stigao Mahrezov ubačaj, a Jesus je glavom poentirao za 1:1. S tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme ali i uz podatak od čak 72 posto posjeda lopte Cityja, naspram Dinamovih 28 posto, što je bio pravi pokazatelj odnosa snaga na terenu. I baš kako je prvo poluvrijeme dobro počelo po Dinamo, tako je drugo razveselilo 400-tinjak Cityjevih navijača na južnoj tribini. Naime, Jesus je dobio loptu u 16-ercu Dinama, promiješao obranu domaćih i pokraj Livakovića zabio za 1:2. Bio je to početak kraja Dinama. Jer već u 54. minuti, nakon Mendyjevog ubačaja, Jesus je poentirao i treći put za vodstvo Cityja 3:1.

Uslijedila je brza Bjeličina reakcija, i umjesto Kadziora na teren je poslao Điru. City je uz takvo vodstvo mogao igrati još lakše, a pred Livakovićem su se redale prilike, najčešće preko raspoloženog Mendyja koji je ubacio još tri, četiri korisna centaršuta. Na svu sreću, u 65. minuti Jesus je izašao, pa je to bila barem opasnost manje. Ono što je dodatno opteretilo Dinamo bio je rezultat iz Harkiva, gdje je Atalanta povela protiv Šahtara. No, kad je već izvadio Jesusa, desetak minuta kasnije Guardiola pobrinuo se da zada nove muke Dinamu i na teren je poslao jednako opasnog Sterlinga. Nije da se Dinamo nije trudio, međutim razlika u klasi bila je sve očitija, a kako je padala temperatura, tako su i ambicije 'modrih' bivale sve manje. Tek je raspjevani i glasni 'sjever' dizao temperaturu. Nisu pomogle ni promjene, odnosno ulasci Majera i Hajrovića, umjesto Gojaka i Oršića. A u takvom raspoloženju iščekivao se i kraj utakmice između Šahtara i Atalante, ali nakon Pašalićevog gola za 2:0 bilo je jasno da je Dinamo ovom utakmicom zaključio svoju ovosezonsku europsku priču. Potvrda Dinamovog sloma bio je pogodak Phila Fodena u 84. minuti za konačnih 1:4.