Fruk nakon debakla Rijeke: Sram me je

Rijeka je vodila golovima Tonija Fruka iz kaznenog udarca i Ante Oreča, dok je Vukovar poravnao autogolom Ante Majstorovića i golom Jakova Puljića. Gol za senzacionalnu pobjedu protiv aktualnih prvaka zabio je Robin Gonzalez u 68. minuti iz kaznenog udarca. Nakon utakmice najbolji igrač Toni Fruk bio je ogorčen:

'Uz svo dužno poštovanje Vukovaru malo me sram. Naša predstava bila je sramotna. Žao mi je svega što smo radili na treninzima, žao mi je navijača što su ovdje došli radi ovakve predstave… Mislim da si ne možemo dopustiti, pogotovo ne nakon što dva puta vodimo u utakmici, da se suparnik ovako vrati, odnosno da ga mi vratimo u život. Totalno bez energije, bez imalo želje… Sve nas mora biti sramota. Treba izvući pouke iz ove utakmice, početi raditi jače i s većom energijom i željom ulaziti u utakmice', rekao je Fruk za klupske stranice.

Bijeli su u negativnom nizu, u svakoj idućoj utakmici pobjeda se nameće kao imperativ.

'Sigurno da se svaku sljedeću utakmicu želimo vaditi, krenuti na pozitivan niz i vratit se pobjedama iz prošle sezone. Ne znam što nam se dogodi kada postignemo pogodak, kao da se nekako zasitimo vodstva, ne idemo po drugi pogodak da riješimo utakmicu. Protiv Vukovara smo imali dosta prilika koje nismo iskoristili dok smo bili u vodstvu i ne znam što bih rekao osim da je to sramota.'

Fruk je stoti nastup za Rijeku obilježio pogotkom (prvim iz jedanaesterca za Rijeku) i asistencijom, za Rijeku ih ima ukupno 52 (22 pogotka i 30 asistencija).

'Na žalost utakmica neće biti za pamćenje, ali i momčad i ja ćemo pokušati sve da ovo ispravimo pa da svaka sljedeća utakmica bude pamtljiva', zaključio je Toni Fruk.