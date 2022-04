[FOTO] Zadar pobjedom protiv Splita osigurao ostanak u ABA ligi, a 'žuti' još teoretski mogu i ispasti...

Košarkaši Zadra osigurali su ostanak u regionalnoj ABA ligi nakon što su u 26. kolu u gostima 92:80 pobjedili Split

Na krilima svestranog Shortera i odličnim šutom za tricu Kovačevića Split je minutu i pol prije kraja prvog poluvremena vodio 41:31, no Zadar je do odlaska na odmor smanjio na 41:37. Gdje su stali u završnici prvog poluvremena, gosti su nastavili po povratku na teren te su u 33. minuti stigli do prednosti 72:61. Split se uspio približiti na 74:69, no onda su uslijedile trice Marčinkovića, Cartera i Junakovića pa je Zadar na dvije minute prije kraja poveo 85:70.

Justin Carter s 15 i Trevor Thompson s 14 koševa predvodili su Zadar, dok je Maj Kovačević ubacio 24 koša, odnosno osam trica za Split, a Shannon Shorter je bio nadomak 'triple-doublea' s 15 koševa, 14 skokova i 9 asistencija.