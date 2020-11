[FOTO/VIDEO] Ivan Rakitić otkrio nam što Lionel Messi uistinu misli o Luki Modriću, kakvi su izgledi da Bruno Petković završi u Barceloni i tko ga je najviše nagovarao da ne napušta reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija ovog tjedna ponovno je na okupu, ali u njoj više nema Ivana Rakitića. Nažalost, jer kada vidimo kako igra u Sevilli, nije teško konstatirati da bi i Hrvatskoj bio od velike pomoći. Međutim donedavni dokapetan donio je odluku, koju su svi prihvatili, i red je da je poštujemo. Ipak, bilo je zanimljivo čuti još neke detalje, a koje je Rakitić, kao bivši igrač Barcelone i suigrač najboljeg igrača svijeta Lionela Messija, znao iz prve ruke

Iako pomalo uvijek u sjeni, tek ćemo u mjesecima koji dolaze vidjeti koliko je Ivan Rakitić bio važan kotačić u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Pogotovo sada, kada je opet uhvatio kontinuitet igara i utakmica, a koji početkom prošle sezone nije imao u Barceloni. Povratkom u Sevillu vratio mu se i osmijeh na lice, što zorno prikazuje u utakmicama andaluzijskog kluba. Prošlog tjedna kreirao je preokret u Ligi prvaka protiv Krasnodara, potom je njegovim ulaskom u drugom poluvremenu Sevilla živnula i došla do pobjede nad Osasunom. No vratimo se na lipanj ove godine, kada ste nam rekli da planirate igrati i na Euru sljedeće godine, možda čak i na SP-u u Kataru 2022. Što se dogodilo u međuvremenu, odnosno jeste li imali kakav okidač prije nego što ste početkom listopada donijeli odluku o napuštanju reprezentacije? >> Ivan Rakitić progovorio o svom statusu u Barceloni, a otkrio nam je kakav zaista ima odnos s Lionelom Messijem te hoće li igrati za Hrvatsku na Euru: Sve se zna, razgovarao sam s izbornikom Dalićem Istina o odluci da napusti reprezentaciju 'Ne, nije bilo nikakvog okidača. Nije se ništa dogodilo. Da postoji nešto konkretno, to bih naravno rekao. Poznajete me dobro i znate da sam uvijek bio otvoren i prema vama, ali i prema svim ljubiteljima nogometa koji su me uvijek pratili. Jednostavno, sve ovo vrijeme, unazad pet, šest, sedam mjeseci, kojeg je nažalost bilo i previše, pa čovjek o svemu stigne razmišljati, analizirati, zatim promjena sredine i povratak u Sevillu... sve su to neki detalji koji su me doveli do procjene da je pravi trenutak. Prošlo je i dosta vremena bez okupljanja reprezentacije i jednostavno sam donio tu odluku, s obzirom na to koliko poštujem reprezentaciju, ali i koliko cijenim sve navijače hrvatske reprezentacije. A onda i uz sav dužan respekt prema suigračima i izborniku', rekao je na početku razgovora za tportal 32-godišnji Ivan Rakitić, igrač koji je u dresu hrvatske reprezentacije odigrao 106 utakmica i zabio 15 golova. Iako se nadamo da bi se Rakitić - baš kao što je i u ljeto 2018., prije odlaska na SP u Rusiju, također u intervjuu za tportal, najavio rastanak od reprezentacije - nakon svega možda ipak predomislio, ovog puta odluka je očito definitivna. Jer obznanjena je svima. Suigračima, izborniku, predsjedniku Saveza, navijačima. Naime u jednoj je izjavi natuknuo mogućnost povratka, ali sada je naglasio. >> Ovakva odluka Ivana Rakitića rastužila bi sve u Hrvatskoj! 'Moje riječi su krivo protumačene. Ovo je definitivna odluka. Rekao sam tek da bih se vratio isključivo ako, ne daj Bože, bude potrebno. Znači, u slučaju da se velik broj igrača ozlijedi, da nema tko drugi pomoći.'

Je li vas netko barem pokušao nagovoriti da ostavite tu odluku za neka kasnija vremena? 'Ne, nitko me nije nagovarao. Razgovarao sam dosta dugo s Lukom (op.a., Modrićem), potom i s izbornikom i prihvatili su moju odluku. Razgovarao sam i s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom, a možda sam s njim u tom smislu, da me nagovori na ostanak, čak i najduže razgovarao. Ali svi su bili maksimalno korektni, dobronamjerni i nije bilo nikakvih zamjerki.' Nedostaju li vam ova reprezentativna okupljanja, druženja sa suigračima? 'Naravno, jer meni je to uvijek bilo najveće veselje. Od samog trenutka kada idem na let prema Hrvatskoj, uvijek se budio onaj poseban osjećaj ponosa, sreće… Pa tek kada odjeneš dres s hrvatskim grbom... Sve mi je to sada još uvijek čudno, to što nisam dio toga. No sada ostajem samo najveći navijač, a s dečkima sam u stalnom kontaktu.' Odgodio dolazak na utakmicu protiv Portugala u Splitu Bilo je govora da ćete doći u Split, na utakmicu protiv Portugala. Ali sada neće biti ni publike, ne bi vam imao tko zapljeskati. 'Mislio sam doći, ali nažalost, kao što ste rekli, nema ni publike, korona je svugdje, teško je. Čitam svaki dan i vidim da ni u Hrvatskoj nije dobra situacija. Baš kao ni u Španjolskoj. Svaki dan je ovdje kod nas sve gore i gore. Puno toga je zatvoreno, ne izlazimo nikamo. Eto, od siječnja nismo bili ni u restoranu. Također, ne bih htio doći pa da pozornost bude previše na meni jer reprezentaciji i igračima, kada su takve utakmice, treba mir. Jednom ćemo napraviti to nekakvo druženje, prvo kada se primiri situacija oko korone, a možda i izvan nekakvog okupljanja, da ne smetam izborniku i igračima.' Odigrali ste 106 utakmica u dresu reprezentacije, bili dio veličanstvenog uspjeha na SP-u 2018. godine u Rusiji, igrali i finale i uzeli srebrnu medalju. Kada iz ove perspektive pogledate na odrađeno, je li utakmica protiv Argentine, u kojoj ste zabili i pogodak za pobjedu 3:0, bila ona najbolja, najveća, najuvjerljivija? 'Da, definitivno. I ja bih izdvojio tu utakmicu. Ali ne samo zbog rezultata 3:0, već i zbog načina na koji smo igrali, kako smo bili postavljeni, toga da smo, ajmo tako reći, mogli igrati i zavezanih očiju jer smo znali tko se gdje nalazi na terenu. A da smo igrali sjajno, vidjelo se i po Argentincima, jer nisu znali kako igrati da nas napadnu, gdje da nas stisnu… Igrali smo kao veliki švicarski stroj. Puno puta u karijeri imaš utakmica u kojima možda i ne pobijediš 3:0, ali imaš osjećaj da si spreman, fantastično postavljen, da ti protivnik tri dana ne bi zabio gol. Stvarno se sve posložilo. I to mi je jedan od najljepših trenutaka karijere.'