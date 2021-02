[FOTO] Velika pobjeda! Zadar nakon produžetka srušio Partizan, ali glavna vijest je krađa legendarnog dresa Pina Giergie

Košarkaši Zadra u susretu su 19. kola regionalne ABA lige kao domaćini svladali Partizan sa 96:94 (19-17, 22-20, 20-18, 22-28; 13-11) nakon produžetka

Zadrani su kontrolirali rezultat gotovo čitavim tijekom susreta, no gosti iz Beograda su držali priključak odličnim šutom za tricu. Mogao je Zadar do pobjede i bez dodatnih pet minuta jer je Palokaj položio za 83:80 sekundi prije isteka vremena. Partizan je u posljednjem napadu morao pogoditi tricu za produžetak, pet sekundi prije kraja Trifunović je promašio, ali je Perkins skočio u napadu i vratio loptu do jaramaza čiji je šut za tricu sekundu prije kraja bio precizan.